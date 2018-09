LeBron James : "Une longue route avant de concurrencer Golden State"

La recrue-star des Los Angeles Lakers, LeBron James, a prévenu lundi les supporteurs de sa nouvelle équipe qu'il faudrait du temps pour rivaliser avec Golden State, l'équipe-référence du championnat NBA.

"Nous avons une longue route à faire avant de concurrencer Golden State. Ils repartent d'où ils ont laissé les choses en juin, nous partons de zéro", a expliqué James lors de sa première conférence de presse sous le maillot des Lakers. "Nous ne devons pas nous concentrer sur ce que fait Golden State, Golden State est Golden State, ils sont champions, ils jouent ensemble depuis quelques années maintenant", a-t-il poursuivi.

"Nous devons uniquement nous focaliser sur ce qu'on peut faire de mieux jour après jour pour les Lakers et un jour, espérons-le, on pourra se retrouver en position de concurrencer Golden State pour le titre de champion", a expliqué "King James".

James, 33 ans, a quitté en juillet Cleveland, son équipe depuis 2014, pour signer un contrat de quatre ans avec les Lakers d'une valeur de 154 millions de dollars. Il a participé aux huit dernières finales NBA, avec Miami (2010-14) et Cleveland (2014-18), et en a remporté trois (2012, 2013, 2016). Les Lakers, deuxième franchise la plus titrée de l'histoire, n'ont plus participé aux play-offs depuis 2013.