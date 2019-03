Les Celtics laminent les Warriors, Houston sur le podium

Le match : Boston frappe fort contre Golden State

On n’osait pas le crier trop fort, parce que c’est toujours très délicat de s’inquiéter pour une équipe championne deux fois de suite qui possèdent cinq All-Stars. Mais les Warriors ont toujours un peu de mal à intégrer DeMarcus Cousins à leur système. Et en ce moment, ça ne marche pas très fort pour eux. Cinq défaites lors des huit derniers matches. Dont un revers sévère contre les Celtics cette nuit (95-128).

Kevin Durant déclarait avant le match que Boston était toujours l’une des meilleures équipes de la ligue malgré les difficultés rencontrées par les joueurs de Brad Stevens depuis le début de la saison. Ils lui ont donné raison. Pas toujours sur la même longueur d’onde, avec visiblement quelques incompréhensions au sein du groupe, les Celtics ont livré un récital contre Golden State, avec un excellent Gordon Hayward, auteur de 30 points (12 sur 16 aux tirs), 7 rebonds et 4 passes en sortie de banc. L’un de ces matches où l’ancien joueur du Jazz nous rappelle qu’il était un All-Star il y a peu de temps. Même s’il est terriblement irrégulier, à l’image de son équipe.

Cette victoire ne se résume pas à une performance individuelle même si celle-ci marque les esprits à chaque fois qu’il s’agit d’Hayward. Les Celtics ont dominé les Warriors de Stephen Curry (23 pts) dans tous les aspects du jeu avec également 19 points pour Kyrie Irving et 17 pour Jayson Tatum. Peu importe la place à laquelle finira Boston en fin de saison, personne n’aura envie de se coltiner ce groupe dès le premier tour des playoffs.

Le joueur : Bojan Bogdanovic, nouvelle star d’Indiana

Les Pacers étaient promis à une belle dégringolade au classement quand Victor Oladipo, leur seul All-Star, s’est blessé et a été annoncé forfait pour le reste de la saison. Nous avions complètement torts. Indiana occupe plus que jamais la troisième place de la Conférence Est après son succès contre Chicago (105-96) cette nuit. Avec toujours une victoire de plus que Philadelphie. Cette résistance et cette belle place sur le podium, l’équipe la doit à son basket collectif, altruiste et sérieux. Mais il y a tout de même un homme qui sort du lot. Bojan Bogdanovic prend une nouvelle ampleur au sein de ce système.

Le Croate a par exemple inscrit 27 points cette nuit. Dans la suite logique de ses performances actuelles. Il est à 27 unités de moyenne sur les cinq derniers matches – 55% aux tirs et 43% à trois-points – 23 sur les dix derniers et 17 sur l’ensemble de la saison. L’artilleur en chef désigné des Pacers. Il monte en puissance et, pour l’instant, sa franchise tient bon.

L’équipe : Houston confirme sa montée en puissance

Sixième victoire de suite pour les Rockets, tombeurs des Raptors cette nuit (107-95). Un match référence vu le niveau de l’adversaire en face, deuxième à l’Est. Les Texans ont dominé de bout en bout même s’ils se sont fait une frayeur avec le retour en force des Canadiens au retour des vestiaires. Mais James Harden a inscrit 19 de ses 35 points dans le quatrième quart temps pour assurer la victoire. Mine de rien, avec ce succès, Houston retrouve le podium ! Les Rockets ont dépassé le Thunder et les Blazers, battus cette nuit. La belle opération de la soirée en NBA.

La performance : Karl-Anthony Towns fait exploser le Thunder

Oklahoma City connaît un vrai coup de mou en ce moment. L’absence de Paul George, blessé lors des derniers matches, n’a pas aidé. Mais le candidat au MVP faisait son retour cette nuit. Ça n’a pas changé grand-chose. Il a inscrit 25 points à 8 sur 25 aux tirs lors de la défaite du Thunder contre les Timberwolves (120-131). Les joueurs d’OKC sont tombés devant un Karl-Anthony Towns monstrueux. Le pivot All-Star a étalé toute sa panoplie offensive pour finir avec 41 points, 3 paniers primés et 14 rebonds en seulement 30 minutes.

Towns est vraiment en forme en ce moment. Il a compilé 182 points sur les cinq derniers matches (36 en moyenne), ce qui constitue un record de franchise.

Les Français : Belle performance d’Evan Fournier

Pour la première fois depuis très longtemps, le Magic est encore dans la course aux playoffs aussi tard dans la saison. Du coup, chaque match est important pour la franchise floridienne. Et elle a besoin que ses cadres, comme Evan Fournier, soient performants à chaque sortie. L’arrière a parfaitement capté le message cette nuit. Il a inscrit 25 points contre les Sixers. Mais Orlando s’est tout de même incliné (106-114).

Timothé Luwawu-Cabarrot n’a joué que cinq minutes avec les Bulls et il n’a pas marqué le moindre panier. En revanche, Joakim Noah a été très productif pour Memphis contre Portland : 9 points, 10 rebonds et 7 passes avec la victoire en prime. 7 points pour Guerschon Yabusele lors de la correction infligée par Boston à Golden State.

Tous les scores

Warriors – Celtics : 95-128

Pacers – Bulls : 105-96 Sixers – Magic : 114-105 Raptors – Rockets : 95-107 Grizzlies – Trail Blazers : 120-111 Timberwolves – Thunder : 131-120