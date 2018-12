Les Los Angeles Lakers seront patients avec LeBron James, blessé pour une durée indéterminée

Blessé à l’aine en début de troisième quart-temps mardi face aux Warriors lors du Christmas Day, LeBron James (34 ans) ne jouera pas dans l’immédiat. Luke Walton attendra que "The King" soit à 100% avant de le refaire jouer sur les parquets NBA. "Nous n'allons évidemment pas le faire se précipiter", a-t-il déclaré en marge de l'entraînement avant une rencontre contre les Sacramento Kings.

James n'a pas fait le voyage vers le Nord de la Californie, préférant se reposer à Los Angeles. Il a été placé sur la liste des blessés pour une durée courte mais non déterminée. "J'attendrai d'en savoir plus de sa part et de la part des médecins demain" (vendredi), a commenté Walton, interrogé sur la période pendant laquelle il devrait se passer de celui qui a marqué près de 32 000 points en NBA. "Une chose que j'ai apprise en jouant avec certains grands est qu'il ne faut jamais douter d'eux (...) Je ne vais rien anticiper tant que je n'aurai pas de nouvelles de lui et des docteurs", a-t-il ajouté.

James n'a pas été officiellement déclaré forfait pour le derby contre les Los Angeles Clippers vendredi. Cette blessure met un terme à une série de 156 matches NBA consécutifs, qui durait depuis avril 2016. "King James", connu pour son physique exceptionnel et son professionnalisme, n'a au pire connu que de brèves absences lors de ses 16 saisons en pro.