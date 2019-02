Les New York Knicks restent la franchise la mieux valorisée de la NBA selon Forbes

Si sur le terrain, les Knicks sont catastrophiques, financièrement, la franchise se porte plus que bien. Selon Forbes, la valeur des Knicks a progressé en 2018 de 11% en un an, ce qui en fait la deuxième franchise la mieux valorisée du sport professionnel américain, à égalité avec les New York Yankees (baseball, 4 milliards de dollars) et derrière les Dallas Cowboys (football américain, 5 milliards de dollars).

Les Knicks n'ont pourtant plus participé aux playoffs depuis 2013 et collectionnent les entraîneurs comme les désillusions. Mais la franchise new-yorkaise connait le succès sur le plan financier grâce à la rénovation en 2013 de sa mythique salle, le Madison Square Garden, qui lui permet depuis d'accroitre saison après saison ses recettes de billetterie.

Des bénéfices qui passent du simple au double

Autres facteurs de croissance, note Forbes, et c'est vrai pour l'ensemble des franchises NBA, l'explosion des droits TV et le développement à l'international de la NBA. Le magazine économique note par ailleurs que "les équipes NBA n'ont jamais autant généré de bénéfices", avec en moyenne 61 millions de dollars par franchise, soit le double de ce qui était généré il y a deux ans.

"Alors qu'au début des années 2010, plus de la moitié des 30 franchises NBA perdaient de l'argent, c'est le cas en 2018 pour une seule, Cleveland, avec selon nos calculs des pertes opérationnelles de 13 millions de dollars", relève Forbes.

En NBA, les Knicks devancent les Lakers et les Warriors

Les Knicks devancent au classement réalisé par Forbes les Los Angeles Lakers qui ont recruté la superstar LeBron James en juillet dernier (3,7 milliards de dollars) et les Golden State Warriors (3,5 milliards de dollars), l'équipe qui domine la NBA, sur les parquets, depuis 2014 avec trois titres sur les quatre dernières saisons.

Suivent les Chicago Bulls (2,9), les Boston Celtics (2,8), les Brooklyn Nets (2,3), les Houston Rockets (2,2), les Los Angeles Clippers (2,1), les Dallas Mavericks (1,9) et le Miami Heat (1,7). Memphis ferme la marche avec une valorisation de 1,2 milliard de dollars.

Selon Forbes, la valorisation moyenne d'une franchise NBA est de 1,9 milliard de dollars, en progression de 13% sur un an. Philadelphie est l'équipe qui a vu sa valorisation progresser le plus sur un an (+40%), mais la palme sur les cinq dernières années revient à Golden State avec un bond de 367% !