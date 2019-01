Les Pelicans perdent Davis, absent une à deux semaines

New Orleans va devoir vivre sans Anthony Davis. Touché à un doigt, le pivoit des Pelicans sera absent pendant une à deux semaines. Davis, 3e meilleur marqueur du Championnat 2018-19 avec 29,3 points par match, s'est blessé durant la défaite de son équipe à Portland (128-112) vendredi. Il souffre d'une entorse de l'index gauche après un choc avec un joueur de Portland, Zach Collins. New Orleans est 12e de la conférence Ouest avec un bilan négatif de 21 victoires et 25 défaites.