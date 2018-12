Les Rockets ont perdu plus qu’un simple match, nouveau record en carrière pour Doncic

Le joueur : James Harden cartonne en vain

50 points et un triple-double contre les Lakers, 32 pions avec un nouveau triple-double dans la foulée, 47 points au match suivant puis 35 unités lors de sa dernière sortie contre les Wizards. Et encore 35 points cette nuit, lors de la rencontre entre les Rockets et le Heat. James Harden est au sommet de son art en ce moment. Le MVP en titre régale et fait exploser les défenses soir après soir.

Mais contrairement aux cinq derniers matches gagnés par Houston, il n’a pas su mener son équipe à la victoire cette nuit. Miami l’a emporté sur le fil (101-99), mettant ainsi fin à la série des Texans, sous l’impulsion de Josh Richardson (22 pts).

Si Harden a malmené la défense floridienne toute la soirée, il a tout de même été ralenti au moment le plus important. Sur la toute dernière possession de la partie. Dwyane Wade s’est personnellement chargé sur la star adverse. Et le maestro des Rockets a été contraint de lâcher la gonfle. Eric Gordon en a hérité et il a raté l’ultime panier à trois-points qui aurait pu donner la victoire à Houston. C’est déjà la troisième victoire de suite pour le Heat qui se replace à la huitième place de la Conférence Est.

La blessure : Chris Paul encore touché

Les Rockets ont perdu plus qu’un match cette nuit. Chris Paul, leur deuxième star, n’a joué que douze minutes avant de sortir sur blessure (il a terminé avec 4 pts et 4 pds). Il a été victime d’un claquage musculaire à la cuisse. Ça n’annonce rien de bon. Le coach Mike D’Antoni a lui-même annoncé sur son joueur serait absent un long moment. C’est décidément une saison très compliquée pour CP3 : il affiche les pires statistiques individuelles de sa carrière et il a déjà manqué cinq rencontres.

Le match : Les Clippers renversent les Mavericks à la fin

Les Clippers ont failli craquer. Ils étaient au contrôle quasiment tout le match et ils étaient encore au contrôle à l’entame du quatrième quart temps, et ce malgré la remontée entamée par les Mavericks au retour des vestiaires en seconde période. Les Texans ont fini par repasser devant. Pas pour longtemps. C’est un Danilo Gallinari bouillant (32 points) qui a remis son équipe sur les bons rails pour finalement l’emporter (125-121).

L’ailier italien a enchaîné un panier à trois-points puis un autre à mi-distance pour égaliser à 109 partout à environ quatre minutes de la sirène. Quelques instants plus tard, c’est suite à un dunk de ce même Gallinari que le propriétaire des Clips, Steve Ballmer, a exulté de joie depuis son siège. Parce que Los Angeles venait de prendre huit points d’avance (119-111).

Luka Doncic, excellent tout le match mais longtemps laissé sur le banc dans le quatrième quart temps, a mené une dernière révolte en inscrivant un lay-up, suivi d’un caviar pour un panier primé de J.J. Barea. L'ailier slovène a ensuite planté un énorme tir lointain pour ramener les Mavericks à deux petits points (123-121). Mais Tobias Harris n’a pas craqué sur la ligne à deux secondes de la sirène. Dallas n’avait plus le temps de revenir. Doncic a tout de même terminé avec 32 points, son nouveau record personnel.

Tous les scores

Heat – Rockets : 101-99

Clippers – Mavericks : 125-121