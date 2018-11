Les Rockets pulvérisent des Warriors sans saveur

Le joueur : Harden enfonce Golden State

Kevin Durant et Draymond Green ont fait la paix après leur dispute suite à une défaite contre les Clippers il y a quelques jours. Green a fait son retour après son match de suspension. Mais les doubles-champions en titre paraissaient tout de même bien éteints au moment d’affronter les Rockets cette nuit. Les Warriors ont été dominés dans la plupart des aspects du jeu. Comme s’ils n’avaient pas d’énergie. Au final, cette revanche des finales de la Conférence Ouest a vite tourné à l’avantage des Texans plus en jambes. Ils l’ont emporté 107 à 86.

Si le score était encore serré à la mi-temps, James Harden (27 pts) et ses coéquipiers ont placé une première accélération au retour des vestiaires pour prendre 11 points d’avance (54-43). Et même 16 points suite à deux paniers consécutifs du MVP barbu. Les Warriors de Durant (20 pts) ont alors recollé tant bien que mal en veillant à rester autour des 10 points d’écart. Ils ont explosé à l’entame du quatrième quart temps en encaissant un 12-2 des Rockets. Le match était alors plié.

Houston est clairement sur une bonne dynamique. La franchise, qui vient de couper Carmelo Anthony, reste sur trois victoires de suite. Elle a gagné 6 de ses 8 derniers matches et affiche enfin un bilan équilibré (7-7) après avoir perdu 5 des 6 premiers. Les Warriors ont eux subi leur quatrième défaite de la saison. La deuxième en trois matches.

Le match : Les Clippers continuent de séduire

Encore un match serré pour les Clippers, spécialistes des rencontres décidées sur le fil. Et comme souvent, les Californiens sont repartis avec la victoire (116-111). Déjà tombeurs des Warriors après prolongation il y a quelques jours, ils ont cette fois-ci battu les Spurs au bout du suspense. Les Clips ont mené toute la rencontre avant d’être rejoints par les Texans dans le quatrième quart temps. Mais ils ont su conclure sous l’impulsion de leurs deux remplaçants Lou Williams (23 pts) et Montrezl Harrell (14).

C’est déjà la neuvième victoire en quatorze matches pour Los Angeles qui occupe la quatrième place à l’Ouest. Le début de saison des Clippers est vraiment intéressant. Cette équipe joue bien, elle est plaisante à suivre et elle met de l’intensité tous les soirs. Il ne manque plus qu’une star (coucou Kawhi Leonard) pour que ce groupe passe un cap à l’avenir.

Le carton : Les Nuggets se reprennent

Denver restait sur quatre revers de rang avant de recevoir Atlanta cette nuit. La victime idéale pour se relancer. Et les Nuggets n’ont vraiment pas fait de détails. Ils ont massacré leurs adversaires (138-93). Une énorme victoire avec une domination complète des deux côtés du parquet. Les joueurs de Mike Malone ont démarré la rencontre sur un 13-0 et ils n’ont tout simplement jamais été rejoints.

Ils ont fait parler leur puissance de frappe en attaque. Le danger venait de partout. D’abord de Juancho Hernangomez, jeune espagnol titularisé et auteur de 25 points à 9/12 aux tirs. Six autres joueurs ont inscrit plus de 10 points avec notamment 18 pour Gary Harris et Paul Millsap. Les Nuggets sont toujours troisièmes à l’Ouest avec dix victoires en quinze matches.

Tous les scores

Nuggets – Hawks : 138-93

Rockets – Warriors : 107-86

Clippers – Spurs : 116-111