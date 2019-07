Les Warriors retirent le maillot de Durant tant que Lacob est propriétaire

"Aujourd'hui, alors qu'il commence un nouveau chapitre de son incroyable carrière, nous voulons remercier KD de sa contribution, d'avoir été partie prenante de l'une des séries les plus prolifiques de l'histoire de la NBA et nous voulons lui souhaiter le meilleur sur sa route vers le Hall of Fame. C'est pourquoi, tant que je suis co-propriétaire de cette équipe, aucun joueur ne portera le numéro 35 des Warriors", a assuré Lacob dans un communiqué.

A 30 ans, Durant vient de s'engager avec les Brooklyn Nets, où il retrouvera Kyrie Irving et DeAndre Jordan dans un transfert qui transforme la franchise new-yorkaise en candidat au titre.

Durant a passé trois saisons chez les Warriors, où il a remporté deux bagues de champions NBA (2017, 2018) et décroché deux trophées de MVP des Finals avant de perdre cette année, face aux Toronto Raptors.

Touché à un mollet puis au tendon d'Achille, il n'a disputé que neuf matches en playoffs et a même été limité à douze petites minutes lors des finales face aux Raptors.

Durant, drafté en 2e position par les Supersonics en 2007, est considéré comme un des plus grands joueurs de l'histoire.

Il est fréquent que les franchises NBA retirent, en forme d'hommage, le maillot d'un joueur qui a marqué leur histoire, à l'image du numéro 23 de Michael Jordan aux Chicago Bulls.