Luka Doncic et Kawhi Leonard ne manquent pas leurs débuts, Minnesota se paie Golden State

S'il faut bien se garder des conclusions hâtives, présaison oblige, Luka Doncic aura au moins réussi ses premiers pas en NBA. Contre la (très) modeste équipe chinoise des Ducks de Pékin, le rookie slovène a déjà laissé entrevoir tout son talent balle en main pour sa première avec les Dallas Mavericks. Moves soyeux, et adresse de loin, le troisième choix de la dernière draft a terminé co-meilleur marqueur des siens (16 points avec 6 rebonds et 3 contres) dans une victoire aisée 116-63. L'autre jeune vedette de la franchise texane Dennis Smith Jr a lui aussi signé 16 unités et quelques envolées tout en puissance.

Dans un autre style, Kawhi Leonard a lui aussi rassuré les observateurs. L'ancienne star des San Antonio Spurs, transféré cet été après une année quasi blanche et un départ houleux de la franchise texane, a fait ses débuts avec les Toronto Raptors. Encore en rodage, l'ailier All-Star a toutefois montré qu'il n'avait rien perdu de son talent, avec 12 points en 19 minutes et quelques gestes de haut niveau. Contre Portland, l'équipe canadienne s'est baladée 122-104, bien aidé par le faible temps de jeu accordé aux deux stars des Blazers, Damian Lillard et C.J. McCollum, limité à 12 minutes de jeu.

Golden State tombe malgré des titulaires en rythme

Dans "l'affiche" de la nuit, si l'on peut utiliser un tel terme dans ces matches sans grande intensité, le champion en titre faisait sa rentrée. Les Golden State Warriors ont vite retrouvé leurs marques avec une adresse insolente de loin et un Steph Curry (21 points en 20 minutes à 7/11 au tir) déjà bien en jambes. Mais une fois les titulaires remis sur le banc, Minnesota a fait la différence pour s'imposer en Californie. Les Timberwolves devaient faire sans leur vedette Jimmy Butler, qui a exprimé ces derniers jours ses envies de départ. Pas de problème puisque l'ancien MVP Derrick Rose a pris sa place dans le cinq de départ et a signé un match très prometteur au poste d'arrière avec 16 points. C'est un autre ancien All-Star, Luol Deng, qui a assuré la victoire des hommes de Tom Thibodeau en fin de rencontre, 110-114.

Le dernier match de samedi a tourné à la fessée déculottée infligée par le Jazz d'Utah contre la formation australienne de Perth. Déjà à +31 à la fin du premier quart-temps, l'équipe de Rudy Gobert (14 points, 9 rebonds en 15 minutes) s'est imposée de… 58 points (130-72). Le rookie Grayson Allen s'est signalé avec 19 points.