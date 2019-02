NBA: 18e défaite consécutive pour les Knicks

Les Knicks ont tenu le choc pendant une période et demie, avant de sombrer face aux Sixers durant le 2e quart-temps.

Le pivot camerounais Joel Embiid, encore remonté par la défaite la veille à domicile de son équipe contre Boston (112-109) et l'amende de 25.000 dollars pour critique de l'arbitrage, a passé ses nerfs sur les jeunes Knicks.

Survolté au point de plonger dans le public, juste devant l'actrice Regina King, nommée pour les Oscars dans la catégorie meilleur second rôle féminin, Embiid a fait son show avec ses 26 points et 14 rebonds.

La recrue Tobias Harris et Ben Simmons ont ajouté respectivement 25 et 18 points.

Les Knicks, toujours privés de Frank Ntilikina, blessé à l'aine depuis le 30 janvier, s'enfoncent.

Ils ont le plus mauvais bilan de NBA (10 v-47 d) et n'ont plus gagné à domicile depuis le 1er décembre, contre Milwaukee, le leader de la conférence Est (136-134 a.p.).

La franchise new-yorkaise donne du temps de jeu à ses jeunes joueurs pour les aguerrir et pour accroître ses chances, en finissant dernière, de récupérer le premier choix de la Draft 2019 et d'hériter du phénomène Zion Williamson.

Elle est toutefois encore loin de la plus longue série de défaites consécutives de l'histoire, 28 revers de suite concédés par son vainqueur du jour, Philadelphie, entre les saisons 2014-15 et 2015-16.