C'est une banalité pour lui. Et un petit exploit pour beaucoup d'autres. Avant d'aborder le match 3 des Finales NBA, Steph Curry s'est autorisé un petit échauffement rappelant qu'il est l'un des meilleurs marqueurs à trois points de l'histoire.

Avec du talent, bien sûr, mais aussi beaucoup de décontraction, le meneur des Golden State Warriors a aligné 21 tirs derrière l'arc. Et ils ont tous fini au même endroit : dans le panier. La NBA a diffusé la séquence vidéo sur Twitter. Pour notre plus grand plaisir. Et pour avertir Toronto, qui se déplace sur le parquet de l'Oracle Arena, cette nuit (3h00) : Curry est prêt.