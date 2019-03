NBA : Andrew Bogut retourne à Golden State

Andrew Bogut fait son combe-back à Golden State. "Les Golden State Warriors ont fait signer un contrat à Andrew Bogut", a indiqué la franchise d'Oakland, sans donner plus de précisions. Bogut, 34 ans, vient de disputer le Championnat d'Australie avec les Sydney Kings. Il a fini la saison avec les trophées de meilleur joueur et de meilleur défenseur ainsi que des statistiques de 11,4 points et 11,6 rebonds par match.

Bogut avait quitté la NBA début 2018 pour retourner en Australie et être aux côtés de sa femme, alors enceinte. Après son départ de Golden State, avec qui il a remporté le titre NBA en 2015, en juillet 2016 pour permettre l'arrivée de Kevin Durant, Bogut avait collectionné les transferts et les expériences décevantes. Il a porté le maillot de Dallas qui l'a cédé à Philadelphie en mars 2017, puis sans jamais avoir porté le maillot des Sixers, il a rejoint Cleveland où il s'est blessé (fracture de la jambe gauche) dès la première minute de son premier match avec les Cavaliers.

Il avait débuté la saison 2017-18 avec les Los Angeles Lakers, avant de demander à être libéré de son contrat en janvier. Golden State est leader de la conférence Ouest (44 v-20 d) mais le poste de pivot est l'un de ses rares points faibles, malgré l'arrivée à l'intersaison de DeMarcus Cousins.