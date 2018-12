NBA : après onze mois d'attente, Joakim Noah a rejoué et gagné avec Memphis

He's back. Joakim Noah a renfilé son costume de joueur de NBA, mercredi du côté du FedExForum, jardin de sa nouvelle franchise, Memphis. Noah, recruté mardi par les Grizzlies, est entré en jeu en début du 2e quart-temps du match opposant son équipe aux Clippers. Portant le N.55, l'ancien joueur des Chicago Bulls (2007-16) et des New York Knicks (2016-18) a été aligné en doublure du pivot titulaire des Grizzlies, l'Espagnol Marc Gasol. Noah, 33 ans, a fini la rencontre remportée 96 à 86 par Memphis avec quatre points (2 sur 5 au tir) et trois rebonds en 13 minutes de jeu.

"Ça a été long, un an loin des parquets, je suis simplement heureux d'avoir retrouvé l'ambiance des vestiaires et de découvrir mes nouveaux coéquipiers dans un groupe à la philosophie défensive", a-t-il noté. "Ils m'ont accueilli avec beaucoup d'amour, j'apprécie vraiment la chance qu'on me donne, c'est un privilège d'être de retour en NBA dans une telle équipe", a poursuivi Noah.

Sa dernière apparition en NBA remontait au 23 janvier 2018 où il avait participé pendant deux minutes au match des Knicks face à Golden State. Noah, élu meilleur défenseur de NBA en 2014, sort de deux saisons calamiteuses avec les New York Knicks durant lesquelles il a été blessé, suspendu pour dopage et enfin exclu de l'équipe après une altercation avec son entraîneur. Il a en tout disputé 53 matches en deux saisons avec les Knicks, dont sept la saison dernière. Memphis, 6e de la conférence Ouest avant son duel contre les Clippers, lui a fait signer un contrat expirant en fin de saison lui garantissant le minimum salarial d'1,73 million de dollars pour un joueur de son expérience.