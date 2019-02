NBA - Atlanta : Lin en partance pour Toronto

Jeremy Lin va continuer sa carrière au Canada. L'arrière âgé de 30 ans qui évolue chez les Hawks d'Atlanta depuis le début de la saison va rejoindre les Raptors de Toronto ont annoncé ses agents au média américain, ESPN. Utilisé en sortie de banc par Lloyd Pierce, Lin totalise une moyenne de 10,7 points, 3,5 passes décisives et 2,3 rebonds par match.

Lin avait débuté sa carrière en NBA en 2010 à Golden State. Il compte 457 matches, avec Golden State donc, mais aussi New York, Houston, les Los Angeles Lakers, Charlotte, Brooklyn et Atlanta. Avec une moyenne de 11,8 points, 2,8 rebonds, 4,4 passes décisives et 1,1 contre par match.

En 2012, Lin était sorti du banc pour amener New York, privé de nombreux joueurs sur blessures, à sept victoires consécutives. La mode "Linsanity" est alors née.