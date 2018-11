NBA - Brillants, les Blazers prennent la tête de la Conférence Ouest

Le(s) joueur(s) : C.J. McCollum et Damian Lillard propulsent Portland au sommet

Les Trail Blazers étaient sous le choc il y a encore quelques mois. Humiliés par un coup de balais infligé par les Pelicans au premier tour des playoffs alors qu’ils venaient de boucler la saison régulière à la troisième place à l’Ouest. Le propriétaire de la franchise, le défunt Paul Allen, a alors envisagé de licencier le coach Terry Stotts. Mais Damian Lillard et le GM Neil Olshey ont fait des pieds et des mains pour que l’entraîneur soit conservé. Plus de six mois après, Portland caracole en tête de sa Conférence après avoir battu les Knicks cette nuit (118-114).

Un succès une nouvelle fois dessiné autour des performances du duo composé par Lillard (29 pts, 6 rbds, 8 pds) et McCollum (31 pts). Un tandem de pistoleros qui a ses lacunes, certes (elles seront sans doute exposées en playoffs à un moment ou un autre…) mais qui a le mérite de fédérer tout un vestiaire à leur cause. Voilà l’une des organisations les moins dysfonctionnelles de la NBA. Ce qui a le mérite d’être mis en avant vu les déboires qui ont marqué plusieurs franchises depuis le début de la saison. La stabilité prime parfois (souvent) et les Blazers sont en train de le prouver. Leur calendrier n’était pas facile du tout mais ils ont gagné 12 de leurs 17 premiers matches. Deux vrais tests pointent désormais à l’horizon : un duel contre Milwaukee lors du prochain match puis Golden State par la suite. Autant d’occasions de prouver que cette équipe a bel et bien le niveau.

Le match : Un succès déclic pour Washington… ou pas

C’est sous les huées de leurs propres supporteurs que les Wizards ont bouclé le premier quart temps. Les Clippers menaient alors de 19 points (21-40) en prenant le dessus sur une équipe amorphe en attaque et inexistante en défense. Ça sentait déjà la nouvelle rouste infligée à une formation de Washington actuellement en pleine crise. C’est paradoxalement au moment où ils n’étaient plus du tout attendus que John Wall (30 points et 8 passes cette nuit) et ses coéquipiers ont inversé la tendance. Ils ont même fini par l’emporter sur le fil (125-118).

Les joueurs de Los Angeles se sont relâchés au retour des vestiaires et les Wizards ont ainsi fait passer l’écart sous les dix points au cours du troisième quart temps (86-95). Wall mais aussi Bradley Beal (27 points) et Jeff Green (20) ont alors pris leurs responsabilités dans les douze dernières minutes. Ils ont chacun inscrit 10 points dans le quatrième quart. Le trio a cumulé 30 des 39 unités des Wizards sur la période. Les Clippers, eux, ont perdu le fil. Wall a donné l’avantage aux siens sur un layup à un peu plus de deux minutes de la fin du match et son équipe n’a plus été rattrapée par la suite.

Une victoire qui va peut-être donner un peu d’air à ce groupe. Seulement peut-être. En effet, Markieff Morris a confié après le match que le résultat ne changeait malheureusement rien à l’atmosphère nauséabonde qui plane à D.C. Wall, Beal ou encore Otto Porter sont d’ailleurs susceptibles d’être échangés. En attendant, l’une des dernières séances d’entraînement a tourné au pugilat avec des disputes entre les joueurs mais aussi entre Wall et l’entraîneur ou encore entre Beal et un dirigeant. Une vraie situation de crise qui ne se règlera pas juste avec une victoire décrochée au caractère contre l’une des meilleures équipes de la Conférence Ouest.

Les Français : Evan Fournier cartonne en vain

Orlando a perdu cette nuit mais Evan Fournier a été très bon. Le Français a inscrit 27 points - meilleur marqueur du match - lors de la défaite contre Toronto (91-93). Frank Ntilikina a lui compilé 7 points et 4 rebonds en 28 minutes avec New York.

Tous les scores

Knicks – Trail Blazers : 114-118

Wizards – Clippers : 125-118

Magic – Raptors : 91-93

Heat – Nets : 92-104