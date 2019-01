NBA - Denver : Jokic suspendu un match

Denver devra jouer sans son pivot dominant ce vendredi contre les Suns de Phoenix. La NBA a infligé un match de suspension au pivot serbe pour être entré sur le terrain lors d’une altercation mercredi entre Mason Plumlee et Derrick Favors. "La présence de Jokic à proximité de l'altercation et son comportement agressif ont créé des conditions pour que la situation se dégrade d'avantage", a expliqué Kiki VanDeWeghe, vice-président de la NBA, en charge des questions disciplinaires.

Jokic, meilleur marqueur (19,8 pts par match), passeur (7,7 passes) et rebondeur (10,3 rbds) de Denver, purgera son match de suspension vendredi contre Phoenix. Le Serbe, remplaçant au moment des faits, est puni plus sévèrement, conformément au règlement NBA, que les deux acteurs de l'altercation, Plumlee et Favors, qui ont respectivement écopé d'amendes de 25.000 dollars (21.916 euros) et 15.000 dollars. Les deux joueurs en sont venus aux mains à la fin du premier quart-temps du match remporté 114 à 108 par Utah. Ils avaient reçu chacun une faute technique, avant d'être exclus.

Denver est 2e de la conférence Ouest (31 v-15 d) tandis qu'Utah occupe la 6e place (27 v-22 d).