NBA: Derrick White absent au moins six semaines

L'infirmerie se remplit aux Spurs : le meneur Derrick White va rater entre six et huit semaines en raison d'une blessure au talon, a annoncé vendredi le coach de San Antonio Gregg Popovich. White, 24 ans, rejoint l'arrière rookie Lonnie Walker (genou droit) et le meneur titulaire Dejounte Murray (ligaments croisés) dans l'infirmerie de la franchise texane. White était pressenti pour débuter à la place de Murray, dont la saison est déjà terminée, au coup d'envoi de la NBA, mi-octobre.

Les Spurs ont perdu cet été l'habituel titulaire du poste 1, le Français Tony Parker, qui a 36 ans, a rejoint les Charlotte Hornets après dix-sept saisons à San Antonio. "C'est difficile parce qu'on n'a plus de meneur pur à l'heure actuelle", a déploré le pivot Pau Gasol. Bryn Forbes, qui est plutôt arrière, pourrait mener le jeu des Spurs, plutôt que l'Australien Patty Mills que Popovich préfère dans le rôle du sixième homme.