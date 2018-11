NBA : Embiid et Towns dominants, LeVert blessé gravement

Le joueur : Embiid domine encore Whiteside

Jamais le dernier pour sortir une blague pour chambrer ses adversaires, Joel Embiid s’est fait quelques ennemis sur les parquets depuis ses débuts en NBA. Andre Drummond et Hassan Whiteside sont ses deux principaux rivaux. Il a – individuellement – dominé le pivot des Pistons lors de leurs premiers duels cette saison. C’est désormais Whiteside qui a mordu la poussière cette nuit. Parce que le Camerounais parle beaucoup mais il est en mesure d’assumer ses propos.

Embiid a donc encore une fois été monstrueux cette nuit. Ses 35 points et 18 rebonds ont mené les Sixers à la victoire contre le Heat (124-114). Whiteside a lui compilé un double-double (13 pts et 11 rbds) mais il a été limité à 22 minutes en raison d’un problème de fautes (5). Défendre sur le All-Star de Philadelphie n’est pas une tâche facile et l’intérieur de Miami en a fait les frais. Les Sixers ont donc une nouvelle fois été portés par leur géant. Il leur a offert un succès important pour la confiance avec une rotation très limitée dans l’attente des débuts de Jimmy Butler avec la franchise de Pennsylvanie.

Le match : Après les Bucks, les Clippers font tomber les Warriors

Bel enchaînement de succès des Los Angeles Clippers. Les Californiens ont battu les Bucks ce week-end et ils ont donc envoyé les Warriors au tapis cette nuit (121-116). Les doubles champions en titre étaient certes privés de Stephen Curry. Mais Lou Williams (25 pts) et ses coéquipiers ont fait preuve de caractère. Ils ne se sont pas laissés abattre quand Golden State a passé un 16-3 pour finir le quatrième quart temps et ainsi arracher la prolongation.

Williams, sixième homme mais première option offensive de l’équipe, a donné la victoire aux siens sur un lay-up avant de conclure deux lancers francs sur la possession suivante. Klay Thompson (31 pts) avait auparavant ramené les deux formations à égalité sur un tir à trois points plein de sang-froid. Mais les Warriors n’ont pas su répondre au dernier panier de Williams en prolongation. Kevin Durant a compilé un triple-double en l’absence de Curry – 33 pts, 11 rbds et 10 pds – mais il a été maladroit (10/24). Du côté des Clippers, le rookie Shai Gilgeous-Alexander a fait une nouvelle fois forte impression en marquant 18 points.

L’exploit : Les Pelicans infligent aux Raptors leur première défaite avec Leonard

Toronto était la seule équipe à n’avoir perdu qu’une seule fois depuis le début de la saison. Et encore, c’était en l’absence de Kawhi Leonard, son meilleur joueur, contre Milwaukee. L’ailier All-Star était bel et bien présent sur le parquet cette nuit. Mais même lui n’a pas pu empêcher les Canadiens de s’incliner contre les Pelicans (110-126). L’équipe de New Orleans a créé la surprise en se reposant sur une performance tout aussi inattendue d’E’Twaun Moore. Le vétéran a inscrit 30 points à 13 sur 18 aux tirs.

Un carton offensif pour soutenir Anthony Davis, auteur de 25 points et 20 rebonds. Leonard a lui terminé avec 20 points et 6 rebonds. Les Pelicans ont ainsi mis fin à la série de six victoires des Raptors.

La performance : Le réveil de Karl-Anthony Towns

Il a fallu que les Wolves transfèrent Jimmy Butler pour que l’équipe se sorte de la mauvaise passe dans laquelle elle était embourbée. Karl-Anthony Towns, enfin dominant, et ses coéquipiers ont mis fin à une série de cinq défaites de suite en battant les Nets cette nuit (120-113). Le jeune pivot a fortement contribué à ce succès en claquant 25 points et 21 rebonds. C’est la deuxième performance majeure consécutive de KAT. Il avait effectivement marqué 39 points lors du dernier match – perdu – par Minnesota. Derrick Rose l’a bien épaulé en compilant 23 points et 6 passes décisives.

Le cauchemar : Caris LeVert blessé sévèrement à la jambe

Le duel entre les Wolves et les Nets a surtout été marqué par la terrible blessure de Caris LeVert. Le jeune homme, qui réussissait un superbe début de saison, est mal retombé après avoir tenté de bloquer un tir et s'est brisé la jambe droite. Il s’est alors effondré avant de se tenir le visage, crispé de douleur. La salle a retenu son souffle et ses camarades (et adversaires) restaient bouche-bée, dans une atmosphère glaciale, pendant que le joueur de Brooklyn était examiné. Il a quitté le parquet sur une civière avant d’être emmené à l’hôpital de toute urgence. Triste.

L’horreur : Les lancers de Markelle Fultz

Nous n’avons pas le coeur à rire de la blessure de Caris LeVert mais l’autre image douloureuse de la soirée, à un tout autre degré, c’est la mécanique de tir de Markelle Fultz. Il y a visiblement à nouveau un problème physique ou psychologique avec le premier choix de la draft 2017. Il a bossé tout l’été sur sa gestuelle pour retrouver un tir fluide. Et voilà qu’il se remet à balancer des parpaings de la sorte…

Les Français : Un double-double costaud pour Rudy Gobert

Le Jazz a battu les Grizzlies (96-88) et Rudy Gobert a pris le dessus sur Marc Gasol. Le pivot français de Salt Lake City a compilé 15 points et 16 rebonds avec 3 blocks. Une nouvelle performance très solide pour un joueur qui est clairement en train de changer de statut cette saison. Evan Fournier a lui inscrit 20 points lors de la défaite du Magic contre les Wizards. Un match au cours duquel Ian Mahinmi aura passé 7 minutes sur le parquet, le temps de capter un rebond. Elie Okobo a marqué 2 points et délivré 5 passes décisives en 13 minutes avec Phoenix contre Oklahoma City.

Tous les scores

Wizards – Magic : 117-109

Heat – Sixers : 114-124

Raptors – Pelicans : 110-126

Grizzlies – Jazz : 88-96

Bulls – Mavericks : 98-103

Timberwolves – Nets : 120-113

Thunder – Suns : 118-101

Kings – Spurs : 104-99

Clippers – Warriors : 121-116