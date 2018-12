NBA : Fin de saison pour John Wall (Washington Wizards)

Le meneur de Washington John Wall va subir une opération au talon gauche la semaine prochaine et sera indisponible entre six et huit mois, a annoncé samedi son équipe dans un communiqué. Il ne fera pas son retour avant le début de la saison prochaine. L'encadrement médical des Wizards a estimé l'intervention nécessaire alors que Wall dit ressentir une gêne au talon depuis plus d'un an.

"Ca fait bientôt trois ans que je le connais. C'est un dur au mal. Il ne s'est jamais plaint. Il voulait se battre pour son équipe, mais on est arrivé à un stade où il a dû prendre des décisions difficiles. C'est pour ça qu'il a consulté un spécialiste", a confié l'entraîneur de Washington Scott Brooks, qui devra redresser sa formation (11e à l'Est avec 14 victoires et 23 défaites) sans sa star.

Wall, 28 ans, affiche des moyennes de 20,7 points, 8,7 passes décisives et 3,6 rebonds par match en 32 rencontres disputées cette saison. Le meneur des Wizards, 5 fois sélectionné au All-Star Game, a manqué deux matches (le 10 décembre contre Indiana et le 28 décembre contre Chicago) en raison de son talon douloureux.