NBA - Golden State : Curry de retour à l'entraînement cette semaine

C'est la bonne nouvelle du jour à Oakland. Blessé depuis 9 matchs, Stephen Curry est sur le retour et devrait reprendre le chemin de l'entraînement cette semaine. Blessé à l'aine depuis le match contre Milwaukee le 8 novembre dernier, le double MVP est sur la bonne voie.

"Les examens réalisés samedi ont montré qu'il avait fait des gros progrès grâce à son programme de soins et il va commencer à monter en intensité dans ses exercices", ont expliqué les Warriors, double champions NBA en titre. "S'il continue à progresser comme il l'a fait ces derniers jours, il est anticipé que Curry puisse reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers durant la semaine à venir", a poursuivi la franchise d'Oakland.

Retour prévu début décembre

Sans son meneur emblématique, Golden State a plongé au classement de la conférence Ouest (4e, 13 v-7 d) et a perdu cinq de ses sept derniers matches. Dans la tempête après l'altercation entre Kevin Durant et Draymond Green, les Dubs ont semblé souvent déboussolés sur et en dehors du terrain sans leur maître à jouer.

Le bilan avec et sans Curry sous Steve Kerr témoigne d'ailleurs de l'importance primordiale qu'occupe le Splash Brother dans la Baie : avec lui, les Warriors affichent un bilan de 254 victoires pour 47. Sans lui ? Seulement 22 victoires pour 23 défaites, soit un bilan négatif.

De quoi trépigner d'impatience pour un champion en titre qui tourne au ralenti depuis plus de deux semaines. Pour son retour en compétition, Golden State évoque une date encore à définir durant la série de cinq matches de suite à l'extérieur, entre le 29 novembre et le 7 décembre.