Les Warriors s'en rapprochent. Golden State a pris son temps et a souffert, mais le double champion NBA en titre a renversé Portland dans sa salle (110-99) et n'a plus besoin que d'une victoire pour disputer sa cinquième finale consécutive. Les Warriors ont beau être privés de leur meilleur marqueur Kevin Durant, blessé, et avoir pris la mauvaise habitude de mal débuter leurs trois premiers matches dans cette finale de conférence Ouest, ils sont intraitables.

Les Trail Blazers pensaient pourtant avoir fait le plus difficile en prenant le large dans le 2e quart-temps et en comptant 18 points d'avance (60-42), dans le sillage du surprenant Meyers Leonard, titularisé seulement pour la deuxième fois de sa carrière en play-offs (16 pts). Mais Draymond Green, qui avait maintenu son équipe à flot lors des deux premières périodes, a réveillé Golden State au retour des vestiaires et Portland a perdu pied avec seulement 33 points marqués, contre 57 pour Golden State lors des 3e et 4e quart-temps.

"Cette équipe a beaucoup d'expérience, elle sait trouver des réponses même quand elle ne joue pas bien. On a resserré notre défense après la pause et surtout Draymond (Green) a été phénoménal, il était partout, il est infatigable", a apprécié son entraîneur Steve Kerr.

Iguodala blessé

"A la pause, on s'est dit qu'on n'avait 'que' 13 points de retard et que rien n'était perdu. C'est la caractéristique de cette équipe, elle n'abandonne jamais", a insisté Green qui a fini la rencontre avec son troisième "triple double" des play-offs 2019 (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) avec 20 points, 13 rebonds et 12 passes décisives. Stephen Curry a de son côté retrouvé au fil du match son adresse et a marqué 36 points, dont six paniers à trois points.

"On semblait avoir la maîtrise sur ce match, mais on les a laissés revenir au score et quand ils commencent à enchaîner les paniers, ils sont difficiles à stopper", a constaté Damian Lillard, limité à 19 points (5 sur 18 au tir). Le match N.4 aura lieu lundi à Portland, dont la cote a brutalement plongé. Jamais dans l'histoire des play-offs, une équipe menée 3-0 a réussi à se qualifier pour le prochain tour.

Seule contrariété pour Golden State, la sortie sur blessure à un mollet d'Andre Iguodala. "Il faudra attendre dimanche pour en savoir plus", a indiqué Kerr.

Le vainqueur de ce duel sera opposé à la meilleure équipe de la conférence Est. Dans l'autre finale de conférence, Milwaukee mène deux victoires à zéro face à Toronto, avant le match N.3 dimanche au Canada. La finale ne commencera pas avant le 30 mai et Golden State pourrait avoir neuf jours de pause, du jamais-vu, en cas de qualification dès lundi, avant de tenter de remporter son quatrième titre en cinq ans. "On ne pense pas encore à la finale, on est concentré exclusivement sur le match N.4", a balayé Kerr.