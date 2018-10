NBA : Golden State plébiscité par les GM, avantage LeBron James chez les joueurs

Les manageurs généraux des trente franchises NBA voient à une écrasante majorité (87%) Golden State réaliser le "three peat", soit la passe de trois après ses titres de 2017 et 2018. Ce chiffre impressionnant est toutefois en retrait par rapport à celui de 2017 où ils étaient 93% à voir les Warriors triompher.

Selon la 17e édition de ce sondage très attendu, seuls Boston et Houston ont une chance de stopper Golden State avec chacun 7% des suffrages. Golden State est également l'équipe la plus séduisante en terme de jeu produit (60%) devant Boston (17%), Houston et Philadelphie (7% chacune).

Pour les manageurs généraux de NBA, les quatre meilleures équipes de l'Est sont Boston, grand favori pour remporter sa conférence (90%), Toronto, Philadelphie et Milwaukee, et à l'Ouest Golden State, Houston, Oklahoma City et Utah.

LeBron, meilleure opération de l'intersaison

Sans surprise, ce sont les Lakers qui ont réussi pour 70% des dirigeants de NBA la meilleure opération de l'intersaison en recrutant LeBron James. "King James" obtient par ailleurs 30% des suffrages pour décrocher le titre de MVP en fin de saison, juste devant Kevin Durant (Golden State, 27%), Anthony Davis (La Nouvelle Orléans, 17%) et le tenant du titre James Harden (Houston, 10%).

Pour le titre de meilleur "rookie" (débutant) de la saison, le prodige slovène Luka Doncic, passé par le Real Madrid et recrue-star de Dallas, a nettement les faveurs du sondage avec 43% de votes. Sacré meilleur défenseur de NBA en juin dernier, le pivot français d'Utah Rudy Gobert partage dans ce sondage ce statut avec Kawhi Leonard, passé de San Antonio à Toronto après une saison quasi blanche (37% chacun).

Le meilleur entraîneur de NBA est Brad Stevens, le coach des Celtics, qui devance avec 47% des suffrages l'emblématique entraîneur de San Antonio Gregg Popovich (30%). Steve Kerr, qui a pourtant remporté trois titres en quatre saisons avec Golden State, est seulement 3e (7%), ex aequo avec Mike d'Antoni (Houston). La saison 2018-19 débute le 16 octobre.