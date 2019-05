La désignation des équipes-types de la saison NBA était attendue ce jeudi, et elle n'a pas déçu. Comme prévu, James Harden et Giannis Antetokounmpo sont les têtes de proue de l'équipe-type de la saison 2018-2019. Les deux All-Stars ont reçu le maximum de votes possibles du jury composé de journalistes spécialisés (100 votes, 500 points) et sont en concurrence pour le trophée de meilleur joueur de la saison (MVP) qui sera attribué fin juin.

LeBron James seulement dans la troisième équipe-type

Paul George (Oklahoma City), troisième et dernier joueur qui peut viser le trophée de MVP, apparaît également dans cette équipe-type (433 pts), tout comme Stephen Curry (Golden State, 482 pts) et le pivot serbe de Denver, Nikola Jokic (411 pts).

Le meilleur marqueur cette saison de Golden State, Kevin Durant, n'a été retenu que dans la deuxième équipe-type, tandis que la superstar de la NBA LeBron James apparaît seulement dans la troisième équipe-type après la saison décevante des Lakers (10e de la conférence Ouest).

C'est la première fois que "King James" apparaît dans la 3e équipe-type, après 12 sélections pour l'équipe-type et deux pour la 2e équipe-type.

LeBron JamesGetty Images

Rudy Gobert encore nommé

Le pivot français d'Utah, Rudy Gobert, a été distingué pour la deuxième année consécutive : un an après avoir été sélectionné dans la 2e équipe-type, il apparaît cette fois dans la 3e équipe-type.

La veille, Gobert qui peut décrocher le titre de meilleur défenseur de NBA pour la deuxième année consécutive, avait été nommé dans la défense-type du Championnat 2018-19.

Les équipes-type de la saison 2018-19 :

Equipe-type : James Harden (Houston, 500 pts), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee, 500 pts), Stephen Curry (Golden State, 482 pts), Paul George (Oklahoma City, 433 pts), Nikola Jokic (Denver, 411 pts)

2e équipe-type : Joël Embiid (Philadelphie, 375 pts), Kevin Durant (Golden State, 358 pts), Damian Lillard (Portland, 306 pts), Kawhi Leonard (Toronto, 242 pts), Kyrie Irving (Boston, 195 pts)