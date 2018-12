Houston et Lowry se relancent, Popovich un peu plus dans l’Histoire

Le coach : Gregg Popovich quatrième coach le plus victorieux de l’Histoire

DeMar DeRozan a réalisé l’un de ses rares mauvais matches depuis son arrivée aux San Antonio Spurs cet été. L’arrière All-Star s’est troué et a terminé avec 5 points à 2/6 aux tirs, en offrant tout de même 9 passes décisives au passage. Mais cette petite prestation offensive n’a pas empêché les Texans de l’emporter largement contre les Phoenix Suns (111-86). Parce que Bryn Forbes, joueur de l’ombre à Fort Alamo, a élevé son niveau de jeu pour mener les siens à la victoire. Il a inscrit 24 points avec un parfait 5 sur 5 derrière la ligne à trois points. Sa meilleure performance cette saison. Il a aussi capté 11 rebonds, un nouveau record en carrière. Les éperons l’ont donc emporté sous son impulsion.

Ce n’était d’ailleurs pas une simple victoire anodine. Déjà parce que c’est la troisième de suite pour la franchise revenue à la dixième place de la Conférence Ouest. Mais surtout parce qu’elle permet à Gregg Popovich de doubler Pat Riley et de prendre la quatrième place au classement des coaches les plus victorieux de l’Histoire de la NBA. Pop compte désormais 1211 succès. Il devrait prendre place sur le podium en dépassant Jerry Sloan (1221) dans les prochaines semaines. En revanche, Don Nelson (1335) et Lenny Wilkins (1332) sont pour l’instant hors de portée.

Le match : Le banc des Rockets remet Houston sur le chemin du succès

Les Houston Rockets avaient sérieusement besoin d’une victoire pour éviter de continuer à s’enfoncer. Ils ont donc stoppé une série de trois défaites de rang en battant les Portland Trail Blazers (111-103). James Harden a inscrit 29 points, Chris Paul a fini en triple-double (11 pts, 11 rbds, 10 pds) et Eric Gordon, fraîchement promu dans le cinq majeur, en a marqué 14. Mais ce sont paradoxalement les remplaçants qui ont vraiment fait la différence en faveur des Texans. Par deux fois.

Ils ont d’abord effacé un déficit de 15 points en passant un 24-6 en première période. Mais Damian Lillard (34 pts) et ses coéquipiers menaient tout de même à la pause (54-51). Gerald Green et Danuel House, respectivement 13 et 12 points au compteur, en ont remis une couche au retour des vestiaires. Ils ont chacun inscrit 5 points lors d’un 25-5 passé par les Rockets à cheval sur la fin du troisième et le début du quatrième quart temps. Ils étaient alors au contrôle, 100-83, avant d’encaisser 14-2 des Blazers (102-97). Paul et Harden ont définitivement mis leur équipe à l’abri en convertissant plusieurs lancers-francs. Malgré cette victoire, Houston reste à l’avant-dernière place de la Conférence Ouest.

Le joueur : Kyle Lowry se remet en confiance

Kyle Lowry était complètement passé au travers lors du choc entre les Toronto Raptors et les Milwaukee Bucks. Un zéro pointé au scoring avec cinq tirs ratés en autant de tentatives. Pire encore, il restait sur un horrible 4 sur 28 dans le champ au cours des quatre dernières rencontres. Le meneur All-Star avait cruellement besoin de se relancer. De se sortir de cette mauvaise passe.

Il l’a fait avec brio en inscrivant 21 points à 8/13 aux tirs tout en captant 5 rebonds et en distribuant 7 passes décisives cette nuit. Les Canadiens l’ont emporté sur les Los Angeles Clippers (123-99). Une victoire assez nette malgré l’absence de Kawhi Leonard, laissé au repos en raison de douleurs à la hanche. Son forfait a été compensé par les 25 points de Serge Ibaka ou encore la bonne prestation des remplaçants des Raptors, auteurs de 50 points en cumulé.

Tous les scores

Rockets – Trail Blazers : 111-104

Spurs – Suns : 111-86

Clippers – Raptors : 99-123