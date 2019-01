NBA - Irving s'est excusé auprès de James et lui a demandé conseil

Mea culpa téléphonique. Son départ de Cleveland pour Boston à l'été 2017 avait surpris tout le monde, en premier lieu son coéquipier et mentor LeBron James: Kyrie Irving a révélé mercredi qu'il avait appelé "King James" samedi dernier pour s'excuser et lui demander conseil. "J'ai appelé 'Bron', il fallait que je le fasse pour m'excuser d'avoir été ce jeune joueur qui voulait avoir tout d'un claquement de doigt", a déclaré Irving après la victoire de Boston face à Toronto (117-108).

"Je voulais être le joueur qui allait nous conduire au titre, je voulais être le leader, je voulais tout ça, mais la responsabilité d'être le meilleur joueur du monde et d'être le leader de son équipe, ce n'est pas fait pour beaucoup de joueurs", a-t-il poursuivi. "'Bron' a été un de ces joueurs: il est venu à Cleveland et nous a montré ce que c'était de gagner le titre. Cela a été dur pour lui, car tirer le meilleur d'un groupe (de joueurs) n'est pas la chose la plus facile du monde", a reconnu Irving.

Alors que Boston venait de perdre un deuxième match de suite, à Orlando, et réalise une première partie de saison largement décevante au regard de son potentiel et de son effectif, Irving, 26 ans, s'est tourné vers son ancien coéquipier pour lui demander des conseils sur comment gérer une équipe qui regorge de talents.

"J'ai pensé qu'il était la meilleure personne à joindre, car il a déjà été dans cette situation, notamment avec moi", a conclu le meneur de Boston, sans révéler les éventuels conseils reçus. Un an après avoir remporté le titre NBA en 2016, quelques heures seulement après la finale 2017, la troisième consécutive pour Cleveland, Irving avait décidé en juin 2017 de quitter les Cavaliers, car il ne supportait plus d'être dans l'ombre de "King James". Pour obtenir son retentissant transfert à Boston, il aurait même menacé les dirigeants des Cavaliers de se faire opérer d'un genou pour ne pas avoir à jouer de la saison 2017-18 sous leur maillot.