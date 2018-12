Le joueur : James Harden, encore un triple-double à 50 points

Les plus grands athlètes ont pour caractéristique commune de banaliser les exploits les plus incroyables. Si la performance de James Harden cette nuit n’a rien, mais alors vraiment rien, de banale, le MVP en titre nous a presque habitué à de tels exploits. 50 points. 10 rebonds. 11 passes. Et une victoire contre les Los Angeles Lakers de LeBron James (126-111). C’est déjà la quatrième triple-double avec au moins 50 pions inscrits pour le barbu. D’où l’impression de déjà-vu. Mais ça ne rend pas sa prestation moins extraordinaire. Il n’y a eu que 13 triples-doubles de la sorte compilés tout au long de l’histoire de la NBA (ce qui s’explique aussi par le fait que les contres n’ont pas été comptabilisés pendant des années). Harden en compte donc 4 sur les 13. Soit un de plus que Russell Westbrook.

En plus de faire exploser les compteurs et les défenses, il a aussi mené son équipe au succès. Le match était encore serré à l’entame du dernier quart temps. Puis le rouleau compresseur s’est mis en marche. L’arrière All-Star a sorti l’intégrale de sa palette offensive – pénétrations, layups, lancers-francs, trois-points – pour creuser l’écart. Avec donc 11 points inscrits dans le quatrième quart pour enterrer LeBron James (29 points) et ses coéquipiers. Malgré cette victoire, Houston reste néanmoins treizième à l’Ouest.

La série : Puissance quatre pour les Spurs

Les équipes de Los Angeles ont décidément passé une mauvaise soirée dans le Texas. Les Lakers ont donc été battus par les Rockets mais les Clippers ont eux aussi mordu la poussière. Ils ont été écrasés par les Spurs (87-125). Les deux All-Stars des éperons, LaMarcus Aldridge (27 pts) et DeMar DeRozan (21) n’ont laissé aucune chance aux Californiens. Un succès qui confirme le regain de forme de San Antonio et la perte de vitesse de leurs adversaires du soir. En effet, les joueurs de Gregg Popovich ont décroché leur quatrième victoire de suite cette nuit et ils ont désormais un bilan positif (15-14). Ils sont dixièmes à l’Ouest. Les Clippers traversent eux une mauvaise passe. Ils restent sur deux revers consécutifs et sont descendus à la cinquième place du classement.

Le match : Orlando l’emporte grâce à Vucevic

Le Magic et les Bulls étaient de passage à Mexico City, dans le cadre d’une tournée de l’autre côté de la frontière US devenue une tradition depuis quelques années. Le public mexicain a pu assister à une rencontre serrée décidée dans les derniers instants. Orlando l’a finalement emporté (97-91) grâce à un panier de l’excellent Nikola Vucevic à 28 secondes de la sirène. En grande forme cette saison, le pivot monténégrin a compilé 26 points et 10 rebonds. Les Floridiens ont ainsi mis fin à une série de trois défaites.

