La star de Houston James Harden, l'ailier de Milwaukee Giannis Antetokounmpo et l'ailier d'Oklahoma City Paul George sont les trois derniers joueurs en lice pour le titre de meilleur joueur de la saison 2018-19, a annoncé vendredi la NBA. Le trophée de MVP sera décerné le 24 juin à Los Angeles après une consultation qui a déjà été réalisé de journalistes spécialisés et consultants TV.

Il devrait revenir à Harden ou à Antetokounmpo, qui ont dominé la saison avec leurs exploits personnels. Harden est le MVP en titre et a fini la saison régulière avec le titre de meilleur marqueur grâce à une moyenne impressionnante de 36,1 points par match. Mais "The Beard", 29 ans, a encore échoué dans la quête du titre de champion NBA. Houston a été éliminé en demi-finale de conférence par son grand rival Golden State (4-2).

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) face à James Harden (Houston Rockets)Getty Images

Antetokounmpo, surnommé "The Greek Freak", le phénomène grec, a permis à Milwaukee de renouer avec son glorieux passé. Les Bucks ont terminé la saison régulière avec le meilleur bilan du Championnat 2018-19 et se sont qualifiés pour leur première finale de conférence Est depuis 2001.

Gobert défend son titre de meilleur défenseur

La NBA a également dévoilé la liste des joueurs nommés pour le titre de meilleur défenseur, avec Antetokounmpo, George et le Français Rudy Gobert (Utah), tenant du titre. Le trophée de meilleur "rookie" (débutant) reviendra au Slovène Luka Doncic (Dallas), à Trae Young (Atlanta) ou à DeAndre Ayton (Phoenix).

Le jury, qui s'est prononcé avant le début des playoffs, a retenu les joueurs des Clippers Montrezl Harrell et Lou Williams, ainsi que Domantas Sabonis (Indiana) pour le trophée de meilleur sixième joueur, et pour le titre de joueur ayant le plus progressé De'Aaron Fox (Sacramento), D'Angelo Russell (Brooklyn) et Pascal Siakam (Toronto).

Enfin, pour le titre de meilleur entraîneur de la saison, sont en concurrence le coach de Milwaukee Mike Budenholzer, déjà distingué par ses pairs et grand favori, Michael Malone (Denver) et Doc Rivers (LA Clippers).