Deux jours après sa défaite à domicile contre son grand rival Golden State (106-104), Houston a renoué, laborieusement, avec la victoire.

Les Rockets, privés de Chris Paul, laissé au repos, ont mal débuté la rencontre et accusaient cinq points de retard après la première période.

Harden et ses coéquipiers sont revenus à la hauteur des Suns durant la 2e période, mais ils n'ont pas réussi à les lâcher en raison de leur manque d'efficacité à trois points, leur habituel point fort (11 sur 40).

Il a fallu attendre les deux dernières minutes pour que les Texans prennent le large grâce à trois lancers francs réussis par Harden, qui a fini la rencontre avec 41 points.

Le MVP (meilleur joueur NBA) en titre a ajouté dix passes décisives, cinq interceptions et trois contres, une ligne de statistiques sans précédent dans l'histoire de la NBA en termes d'interceptions et de contres pour un joueur qui a marqué plus de 40 points.

Avec cette dixième victoire sur ses onze derniers matches, Houston a consolidé sa 3e place au classement de la conférence Ouest (43 v-26 d).

Phoenix qui a perdu ses dix derniers duels face aux Rockets, reste 15e et dernier (16 v-54 d).