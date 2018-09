NBA - Joakim Noah, la piste Minnesota pour rebondir ?

Selon Jon Krawczynski, le journaliste qui couvre l'actualité des Timberwolves pour le site spécialisé The Atlantic, Minnesota "est toujours intéressé par Luol Deng et/ou Joakim Noah". Deng a été libéré de son contrat la semaine dernière par les Lakers, devenant ainsi agent libre, et il est largement anticipé que les Knicks en fassent de même avec Noah.

Le meilleur défenseur de la saison 2013-14 est sous contrat avec les Knicks jusqu'en 2020 et doit encore recevoir 37 millions de dollars. En libérant Noah après négociations sur les conditions financières, les Knicks récupéraient de la masse salariale pour recruter un joueur de renom et se débarrasseraient d'un joueur qui n'a pas tenu ses promesses depuis son arrivée en 2016.

Blessure, dopage, altercation, ... Noah part de loin

Blessé à un genou en février 2017, puis suspendu pour dopage le mois suivant et enfin exclu de l'équipe en janvier 2018 après une altercation avec Jeff Hornacek, l'entraîneur des Knicks jusqu'en juin dernier, Noah n'a disputé que 53 matches sous le maillot de l'équipe de sa ville de naissance.

Son impact a été limité avec 4,6 points et 7,9 rebonds par match. A Minneapolis, il pourrait retrouver Tom Thibodeau, l'entraîneur qu'il a côtoyé à Chicago sous le maillot des Bulls. Thibodeau a déjà recruté plusieurs anciens joueurs qu'il a dirigés à Chicago comme Jimmy Butler, Taj Gibson et Derrick Rose. Noah n'a plus disputé une saison entière, sans être freiné par des blessures depuis 2013-14.

Il s'est entraîné cet été à Los Angeles avec un coach personnel qui a publié récemment une vidéo sur les réseaux sociaux montrant un Noah affuté physiquement et enchaînant les paniers. Son shoot est toujours aussi peu orthodoxe, mais il fait mouche à plusieurs reprises autour de la ligne des trois points, ce qu'il ne s'aventurait pas à faire auparavant.