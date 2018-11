NBA - Joakim Noah va signer à Memphis "dans les jours à venir"

Selon le site internet The Athletic, les discussions entre Memphis et Noah devraient être finalisées d'ici la fin de la semaine à venir. The Athletic précise que les Grizzlies discutent avec le meilleur défenseur NBA 2013-14 depuis deux mois.

Noah, dont l'avenir en NBA semblait il y a encore peu complètement bouché, devrait rejoindre l'une des équipes surprise du début de saison, 3e de la conférence Ouest (12 v-6 d). Il y sera la doublure au poste de pivot de l'Espagnol Marc Gasol. Noah, âgé de 33 ans, n'a plus joué un match NBA depuis janvier 2018 et n'a disputé que sept matches la saison dernière avec les Knicks.

Après le dopage et l'exclusion des Knicks

Il a d'abord purgé sa suspension de vingt matches pour dopage, puis n'a pas retrouvé sa place dans le groupe si ce n'est pour de brèves apparitions, avant d'être exclu de l'équipe en janvier 2018 après une altercation avec Jeff Hornacek, entraîneur des Knicks jusqu'en juin dernier.

Sa première saison avec les Knicks, en 2016-17, avait été écourtée par une blessure à un genou en février 2017. Les Knicks ont résilié son contrat le mois dernier et lui verseront sur les trois années à venir les 37,8 millions de dollars ( environ 33 millions d'euros) qui figuraient dans son contrat qui expirait en 2020.