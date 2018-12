NBA : John Wall éteint Lebron James

Le joueur : John Wall plante 40 points contre les Lakers

John Wall était au plus bas il y a une semaine. Gêné par un pépin physique, il avait délivré l’un des plus mauvais matches de sa carrière lors d’une défaite honteuse contre Cleveland. Un seul petit point marqué en 26 minutes, 5 tirs ratés, 4 rebonds et 6 passes. Depuis, ça va beaucoup mieux. Il a rebondi avec 34 pions contre Boston suivi d’un double-double (17 pts, 13 pds) contre Brooklyn. Mais sans mener son équipe à la victoire pour autant. Alors il a mis les bouchées doubles cette nuit. 40 points, 14 passes et un succès éclatant des Wizards contre les Lakers (128-110).

Le meneur All-Star tient son match référence cette saison. Sa performance d’exception a éclipsé le tout petit match de LeBron James, limité à 13 points à 5/16 aux tirs. La défense des Wizards a su limiter le King. Les Lakers semblaient tout de même fatigués par leur victoire décrochée la veille à Mexico, succès suivi d’un long vol vers Washington dans la foulée. Wall les a faits exploser en multipliant les attaques du panier. Pour conclure lui-même ou pour offrir des caviars à ses partenaires. Quand il joue comme ça, la franchise de D.C. a des allures de vrai candidat aux playoffs. Elle reste pour l’instant onzième à l’Est.

Le match : Encore un choc remporté par Denver

Les Nuggets sont décidément solides. Déjà vainqueur de la grande affiche de la Conférence Ouest contre le Thunder il y a deux jours, une victoire qui les a propulsés seul en tête du classement, ils ont cette fois-ci battu les Raptors. Un choc entre les deux meilleurs bilans de la NBA qui a donc tourné à l’avantage de Nikola Jokic et ses partenaires (95-86). Le pivot serbe a d’ailleurs compilé 26 points, 9 rebonds et 4 passes décisives.

Toronto tenait pourtant le bon bout. Les Canadiens, portés par Kawhi Leonard (29 pts), menaient 70-57 au cours du troisième quart temps. Puis les Nuggets ont passé un 23-2 absolument dévastateur pour reprendre le contrôle de la partie. Le meneur Jamal Murray a inscrit 15 de ses 19 points dans le dernier quart pour assurer la victoire à Denver. C’est déjà la dixième au cours des douze derniers matches. Et notamment la deuxième contre les Raptors cette saison. Les hommes de Mike Malone ont aussi fait tomber les Warriors et les Celtics. Ils sont à prendre au sérieux.

Les deux équipes étaient privées de plusieurs joueurs majeurs (Kyle Lowry, Pascal Siakam, Fred VanVleet et Jonas Valanciunas pour Toronto, Paul Millsap, Will Barton, Gary Harris, Isaiah Thomas et le rookie Michael Porter Jr pour Denver). Les Nuggets l’ont donc emporté à ce petit jeu et ils gardent ainsi une courte avance sur les Warriors au classement à l’Ouest.

La série : 7 de suite pour Indiana

Plus personne n’arrête les Pacers. La franchise d’Indianapolis est clairement l’équipe en (grande) forme en NBA en ce moment. Déjà bons depuis le début de la saison, les hommes de Nate McMillan ont décroché leur septième victoire consécutive en battant les New York Knicks cette nuit (110-99). C’est actuellement la plus longue série de victoires en cours au sein du championnat. Ce succès a tout de même été dessiné sur le terrain face à un adversaire moins talentueux mais combatif. Myles Turner a confirmé sa montée en puissance en inscrivant 24 points. Victor Oladipo, revenu de blessure récemment, retrouve lui aussi ses sensations. Il a terminé avec 26 points, 8 rebonds, 7 passes et 5 interceptions. Forts de leur série, les Pacers occupent désormais la troisième place de la Conférence Est (20 victoires en 30 matches) devant des formations comme Philadelphie ou Boston.

Le facteur X : Retour gagnant pour Jimmy Butler

Absent lors des deux derniers matches, deux rencontres perdues par son équipe, Jimmy Butler a repris le chemin des parquets cette nuit. Et sa présence a fait du bien à ses coéquipiers. Les Sixers se sont donc relancés en battant les Cavaliers (128-105). Butler a marqué 19 points en seulement 25 minutes. Il a aussi facilité la vie de ses deux jeunes camarades Ben Simmons et Joel Embiid. Les deux autres stars de Philadelphie ont brillé avec par exemple un triple-double au compteur de l’Australien (22 points, 11 rebonds et 14 passes) ainsi que 24 points (et 9 rebonds) pour le pivot camerounais, meilleur marqueur de la partie.

Le duel : De’Aaron Fox et Luka Doncic ont régalé

Et dire que ces deux joueurs fantasques auraient pu évoluer ensemble ! Les Kings, titulaires du deuxième choix de draft en juin dernier, ont préféré faire l’impasse sur Luka Doncic pour piocher Marvin Bagley III. Un choix des dirigeants que le coach de la franchise semble regretter. Dave Joerger n’a pas pris de pincettes en affirmant que "Doncic avait un potentiel sans limite, malheureusement pour nous". Une déclaration qui ne sera probablement pas appréciée par ses employeurs, avec qui il est déjà en froid. Mais s’il a fait les louanges du Slovène, c’est parce que le rookie a été époustouflant cette nuit.

28 points, 6 rebonds et 9 passes pour la jeune star des Mavericks. Ça n’a tout de même pas été suffisant pour mener Dallas à la victoire. Parce qu’il y avait un autre phénomène en face. Un certain De’Aaron Fox. Le meilleur joueur de la draft 2017 depuis le début de la saison. Le sophomore a lui aussi inscrit 28 points tout en distribuant 5 passes décisives. Et il a donc fait gagner Sacramento (120-113). Un succès important puisque les deux équipes sont à la lutte pour la huitième place à l’Ouest. Un dernier strapontin pour les playoffs qui appartient pour l’instant aux Kings, pour une petite victoire de plus que les Mavericks (16-13 contre 15-13).

Tous les scores

Nets - Hawks : 144-127

Cavaliers - Sixers : 105-128

Pacers - Knicks : 110-99

Wizards - Lakers : 128-110

Pelicans - Heat : 96-102

Mavericks - Kings : 113-120

Nuggets - Raptors : 95-86