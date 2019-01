NBA : LeBron James toujours absent ce jeudi, espéré dimanche

LeBron James ne fera pas son retour ce jeudi au Staples Center pour affronter les Wolves de Minnesota. "Il s'est entraîné avec les autres, il a fait certains des ateliers, mais il n'a pas participé aux oppositions", a expliqué Luke Walton. "Il a l'air bien, costaud et talentueux, mais il ne jouera pas" jeudi face à Minnesota, a-t-il poursuivi.

Retour ce dimanche ?

Walton a laissé entendre que "King James" pourrait être disponible pour le match suivant, dimanche contre Phoenix, mais il a surtout insisté sur le fait qu'il ne voulait prendre aucun risque avec son joueur-vedette. "Il n'est pour le moment pas forfait pour le match dimanche. On verra comment il se sent (jeudi) matin, le jour d'après et ainsi de suite. Il jouera quand il sera prêt à jouer physiquement", a-t-il expliqué.

James, 34 ans, s'est blessé le jour de Noël lors du choc entre son équipe et le double champion NBA en titre, Golden State. Il a quitté ses coéquipiers durant le 3e quart-temps en boitant après avoir plongé pour conserver un ballon et n'est plus réapparu en match officiel depuis. Il a manqué 14 matches, 15 si on compte celui de jeudi, soit la plus longue absence de sa carrière depuis ses débuts en NBA en 2003.

Sans lui ni Rajon Rondo, blessé lui aussi le 25 décembre et en phase de reprise d'entraînement, les Lakers ont perdu neuf de leurs 14 derniers matches et ont rétrogradé de la 4e à la 9e place de la conférence Ouest (24 v-23 d). Les Lakers ont perdu la semaine dernière leur meneur Lonzo Ball, absent entre quatre et huit semaines en raison d'une blessure à une cheville.