"Les Clippers ont écopé d'une amende de 50.000 dollars pour violation de la réglementation sur les contacts avec les joueurs, a indiqué la NBA. Cette amende fait suite aux récentes déclarations à la télévision de Doc Rivers à propos du joueur des Toronto Raptors Kawhi Leonard", a-t-elle précisé. Leonard, qui dispute la finale 2019 avec Toronto contre Golden State, arrive en fin de contrat et sera "agent libre" à l'issue de la saison 2018-19. Il intéresse de nombreuses franchises NBA, dont les Clippers.

Doc Rivers a comparé mardi lors d'une émission de la chaîne de télévision ESPN Leonard au légendaire Michael Jordan, sextuple champion NBA avec les Chicago Bulls dans les années 1990. "Leonard est le joueur le plus proche de Jordan. Il y a beaucoup de grands joueurs, LeBron (James) est phénoménal, +KD+ (Kevin Durant) est phénoménal. Leonard n'est pas Jordan, mais c'est le joueur qui lui ressemble le plus", avait-il déclaré. La NBA a estimé que les propos de Rivers pouvaient influencer Leonard, alors que tout contact entre les équipes et les joueurs est proscrit jusqu'à l'ouverture du marché des transferts qui aura lieu cette année le 30 juin.