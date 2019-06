Il y a trois jours, Kevin Durant, ailier star des Golden State Warriors, a décliné une option de 31,5 millions de dollars pour la saison prochaine. Une décision qui fait de lui un agent libre sans restriction de la NBA dès le 30 juin, date du début de la "free agency". Et selon le toujours très bien renseigné Adrian Wojnarowski, le joueur, victime d'une rupture du tendon d'Achille lors des finales NBA contre Toronto, a limité son futur choix à quatre équipes : Golden State, les Los Angeles Clippers, les Brooklyn Nets et les New York Knicks.

Alors, quel avenir pour Durant ? Jusque-là, aucune surprise dans la liste avancée par l'ancien joueur d'Oklahoma, la même sous-entendue il y a une semaine. En revanche, les Warriors ont un sérieux avantage sur la concurrence. La franchise d'Oakland sera la seule à pouvoir lui offrir un deal de cinq ans et 221 millions de dollars. Pour Scottie Pippen, "KD" doit faire le choix de la continuité : "Je pense qu'il est au bon endroit. Que sa blessure l’a ramené à la réalité, et que le soutien que ses coéquipiers lui ont témoigné n’est pas anodin. Quand vous perdez un de vos frères, vous comprenez à quel point vous êtes proches. Ses coéquipiers ont vu qu’ils avaient tous besoin l’un de l’autre. KD a besoin d’eux."