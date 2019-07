L'heure est à la fête chez les Clippers. "C'est un moment historique pour notre club et nos supporters", s'est extasié mercredi le directeur des opérations de la franchise californienne, Lawrence Frank, après l'officialisation des arrivées de Kawhi Leonard et de Paul George, respectivement en provenance de Toronto et d'Oklahoma City.

La fête pourrait néanmoins être plus courte que prévue puisque le récent champion NBA avec les Raptors et le désormais ancien ailier du Thunder ont signé tous les deux des contrats susceptibles d'en faire des agents libres dès 2021. L'ancien Spur a en effet paraphé un bail de trois ans, la dernière année étant en option, pour s'aligner sur celui de l'ex-Pacer, selon les informations du toujours très bien informé Shams Charania, journaliste de The Athletic.

Si l'aventure Clippers, où Leonard percevra 103,1 millions de dollars (91,6 millions d'euros) sur trois ans, venait à mal tourner, les deux All-Stars se réservent donc une porte de sortie anticipée. Une nouvelle preuve que les joueurs de premier plan dictent les règles du jeu en matière de transferts.

En attendant que la NBA trouve la parade, cela promet une free agency 2021 démente : en plus des deux néo-Clips, LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Chris Paul, Blake Griffin ou encore Bradley Beal pourront tester le marché dans deux ans. Le vent de folie n'a pas fini de souffler sur la ligue la plus prestigieuse de la planète.