NBA - Los Angeles Lakers : Fin de saison pour Brandon Ingram

L'ailier des Los Angeles Lakers Brandon Ingram a mis un terme à sa saison en raison d'une phlébite au bras droit, a annoncé samedi son équipe. Souffrant d'une douleur à l'épaule droite, Ingram, 21 ans, avait déjà manqué les deux dernières sorties des Lakers face à Phoenix et aux Clippers. Les analyses médicales ont révélé une thrombose veineuse profonde, qui nécessite la prise d'anticoagulants pendant plusieurs mois.

Ingram affiche des moyennes de 18,3 points et 5.1 rebonds par match en 52 matches disputés cette saison. L'absence d'Ingram pour les Lakers s'ajoute à celle du meneur Lonzo Ball, écarté des parquets depuis janvier à cause d'une blessure à la cheville et susceptible lui aussi de manquer la fin de saison. L'équipe a par ailleurs annoncé qu'elle allait limiter le temps de jeu de sa superstar LeBron James. Seulement 11e de la conférence Ouest avec 30 victoires et 35 défaites, les Los Angeles Lakers sont distancés dans la course aux play-offs.