NBA : Luka Doncic, le prodige européen qui veut donner tort aux Américains

La NBA est frappée par la mondialisation. Elle s’est ouverte bien au-delà des frontières de l’Amérique du Nord. Business oblige. Mais pas seulement. Les meilleurs basketteurs de la planète veulent évoluer aux Etats-Unis. Et les joueurs internationaux sont donc de plus en plus nombreux à intégrer les effectifs des différentes franchises de la ligue chaque année. Les mentalités évoluent mais certains clichés restent, évidemment.

Il y a encore et toujours une forme de scepticisme ambiant à chaque fois qu’un jeune européen traverse l’Atlantique pour aller se mesurer aux mastodontes US. Dernier exemple en date cet été, à la fin du mois d’août. Sondés par la presse, les joueurs draftés en juin ont donné leurs prédictions sur leurs petits camarades de promotion. Et à la question “quel rookie fera la plus grande carrière ?”, absolument aucun d’entre eux n’a cité Luka Doncic. Pas même un petit vote. Zéro. Nada.

Un CV exceptionnel à 19 ans

Dix-huit joueurs ont été nommés par leurs pairs. Dont le deuxième tour de draft Hamidou Diallo (Thunder) ou le MOP du dernier Final Four universitaire Donte DiVincenzo. Combien pour Doncic déjà ? Zéro. Une aberration pour nous autres, Européens, bercés par les exploits éclatants du "Mozart du basketball" depuis presque deux ans. Le Slovène a fêté ses 19 printemps en février dernier et il a déjà tout raflé sur le Vieux Continent.

L’Eurobasket - une sacrée surprise - tout en étant élu dans le cinq majeur de la compétition. L’Euroleague. En étant à la fois MVP de la saison régulière puis du Final Four. Prodigieux. Terriblement précoce. Ses prestations avec le Real Madrid ont poussé les analystes à le présenter comme le prospect européen le plus talentueux à se présenter en NBA. Mais bon ça, ses compères rookies ne peuvent pas forcément le savoir. Les matches du championnat espagnol ne sont pas diffusés. Ils se connaissent pour s’être affrontés sur les parquets NCAA. Doncic, ils en ont juste entendu parler pour la plupart.

Luka Doncic lors de la draft 2018Getty Images

Comme Parker, Gasol ou Nowitzki...

Les dirigeants NBA, eux, sont censés être au courant. Ils regardent les matches partout autour du globe. Ou ils ont des scouts qui s’en chargent. Ils ont d’ailleurs fait du bonhomme leur favori pour le trophée de Rookie Of The Year (les GM sont aussi sondés avant le début de la saison). Mais le natif de Ljubljana divise aussi au sein des stratèges de la ligue. Deux franchises, les Phoenix Suns et les Sacramento Kings, ont passé leur chance de le sélectionner le soir de la draft. Une troisième, les Atlanta Hawks, l’a retenu pour finalement échanger ses droits contre ceux de Trae Young (et d’un futur choix de draft).

Et ce n’est évidemment pas la première fois qu’un jeune talent européen est snobé. Tony Parker a été pioché en fin de premier tour par les San Antonio Spurs en 2001 et il s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération. Pau Gasol avait été choisi en troisième position le même soir, derrière deux lycéens : Kwame Brown et Tyson Chandler. Quelques années avant, Dirk Nowitzki sortait de deuxième division allemande pour atterrir en neuvième position le soir de la draft. Aucun de ses grands joueurs n’avait accompli le quart de ce que Doncic a fait en pro avant d’arriver aux Etats-Unis.

"C'était lui le numéro un, sans aucun doute"

"Sa transition en NBA devrait être beaucoup plus douce que la mienne car il parle anglais", confie la légende allemande, qui a adoubé son nouveau coéquipier depuis un moment maintenant. "Je n’ai jamais vu un jeune joueur avec une telle vision du jeu." Alors pourquoi cette méfiance ? Le cas Andrea Bargnani, seul Européen drafté en n°1 (en 2006), pèse probablement. Il n’a jamais été à la hauteur des attentes. Mais c’est peut-être encore plus profond. Ce sont toujours les mêmes questionnements qui entourent les basketteurs issus de France, Espagne, Allemagne, Italie ou Serbie. Seront-ils assez athlétiques pour réussir en NBA ? Leurs limites physiologiques vont-elles les empêcher de faire la différence ? Frank Ntilikina ou même Kristaps Porzingis en ont fait les frais récemment. Le Letton a été choisi en quatrième position de la draft 2015 mais il a été hué par le public de New York. Il est aujourd’hui la superstar des Knicks.

2014-15, NBA, New York, Andrea Bargnani (AFP)AFP

Luka Doncic fait face aux mêmes préjugés. Les spécialistes se demandent s’il saura transposer son talent en affrontant des défenseurs plus rapides, plus grands et plus costauds, lui qui souffrait déjà devant Thanasis Antetokounmpo. Deandre Ayton, premier choix de la draft, est un géant. Il est moins technique - et encore, il a du toucher - mais il a un physique monstrueux. On peut tout de même se demander s’il pourra avoir le même impact sur le jeu que le Slovène, à une époque où les porteurs de balle sont les acteurs centraux de tout ce qui se passe sur le terrain. Même bon shooteur, les pivots dominants sont de moins en moins recherchés. “C’est le plus grand raté de la draft“, assume David Blatt, ex-coach NBA qui officie en Europe, à propos de la sélection de Doncic en troisième position. "C’était lui le numéro un. Sans aucun doute. Il n’y a pas un rookie qui est mieux préparé que lui à jouer en NBA." Alors les Américains ne retiendront-ils jamais la leçon ?

Les Mavericks en playoffs pour faire taire tout le monde ?

Même Harrison Barnes, joueur star des Mavericks, était perplexe. "Tout le monde se demandait ce qu’il valait. J’avais besoin de voir ça." Il a évidemment été conquis depuis. Comme l’ensemble de ses coéquipiers. Selon les sources d’ESPN, le jeune homme aurait souvent été le meilleur joueur sur le terrain lors des séances d’entraînement des Texans. Son coach a aussi été séduit. "Ceux qui n’ont pas pris leur abonnement à la salle vont vraiment le regretter", promet même Rick Carlisle.

Les supporters qui ont fait l’impasse sur leurs tickets annuels ne seront probablement pas les seuls. Certaines franchises NBA risquent aussi d’avoir leur lot de remords. Les Suns, par exemple, ont déjà fait le ménage dans leur management en licenciant le GM et les responsables chargés de trouver des nouveaux talents (sans que ce soit lié à la draft d’Ayton cependant). Contrairement à ses principaux concurrents dans la course au ROY, Doncic arrive au sein d’une franchise stable qui sait faire confiance aux Européens. Avec le plus glorieux d’entre eux comme mentor.

Luka Doncic lors de son premier match de présaison avec les Dallas MavericksGetty Images

Les Mavericks seront d’ailleurs probablement plus forts que prévu. Ils ont perdu 38 matches par moins de cinq points d’écart l’an dernier. Ils étaient plus doués que ce que leur bilan (24 victoires) indique. Ils se sont renforcés avec les arrivées de DeAndre Jordan et donc de leur rookie phénomène. S’il confirme ce qui a été entrevu en Europe, le gamin pourrait même mener Dallas vraiment tout près des playoffs. Ce que les Ayton, Marvin Bagley et autres Trae Young ne sont pas prêts - mais alors vraiment pas - de jouer. Mais la draft fait le jeu du long terme.

Plusieurs GM se demandent si Doncic n’est pas déjà un produit fini. Quid de son potentiel ? Les attributs athlétiques, comme ils disent, ça ne s’apprend pas. Le reste, si. Une vision réductrice, pas complètement erronée mais réductrice, qui a déjà plombé bien des organisations. Et pourtant, la majorité (relative) des dirigeants de clubs pensent que DeAndre Ayton et Jaren Jackson Jr seront tous les deux des meilleurs joueurs que la pépite des Mavericks dans cinq ans. Oui, ils n’apprendront jamais… à moins que Luka Doncic soit celui qui fasse enfin exploser les clichés sur les Européens en NBA.