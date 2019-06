Vainqueur du titre NBA quatre mois après son transfert en provenance de Memphis, Marc Gasol souhaite rester au Canada. Le pivot espagnol a activé son option de 25,6 millions de dollars avec les Toronto Raptors et restera donc une saison de plus. Recruté par la franchise canadienne le 7 février dernier, l'Espagnol a obtenu une moyenne de 9,4 points, 6,4 rebonds, 3 passes et 1,1 contres par match au cours des playoffs cette saison.

A 34 ans, le pivot de 2m16 a remporté son premier trophée NBA après onze années dans la ligue américaine. Meilleur défenseur de la saison en 2013, Gasol a également été nommé All-Star à trois reprises et a remporté un titre de champion du monde et deux médailles olympiques avec l'Espagne.