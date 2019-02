NBA : Memphis retire le n°33 de Marc Gasol

Suite au départ de Marc Gasol pour Toronto, Memphis a décidé de retirer le maillot n°33 du pivot espagnol, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la franchise. "L'impact qu'a eu Marc Gasol sur cette équipe et sur cette ville se poursuivra et nous nous réjouissons de l'accueillir à nouveau chez lui à Memphis lorsque son maillot sera accroché un jour au plafond du FedEx Forum", la salle des Grizzlies, a indiqué le propriétaire de l'équipe, Robert Pera. "Marc a été un coéquipier très investi, une star et un pilier pour cette équipe lors des onze dernières saisons", a-t-il ajouté.

Meilleur marqueur, rebondeur et contreur de l’Histoire des Grizzlies

Gasol, 34 ans, a fait toute sa carrière NBA à Memphis, de 2008 à février 2019. Il a participé à sept reprises aux playoffs avec les Grizzlies, entre 2011 et 2017, en atteignant la finale de conférence Ouest en 2013 (élimination 4-0 face à San Antonio).

Le pivot espagnol est aussi le meilleur marqueur (11.684 points), meilleur rebondeur (5.942 rbds) et meilleur contreur (1.135 contres) de l'Histoire de Memphis. Il avait été élu meilleur défenseur de NBA en 2013.

Marc GasolGetty Images

Le cadet des frères Gasol a rejoint Toronto jeudi dans le cadre d'un échange de trois joueurs, Jonas Valanciunas, Delon Wright et CJ Miles, ainsi qu'un choix de 2e tour de la Draft 2024, cédés par la franchise canadienne.

Sa nouvelle équipe est 2e de la conférence Est (40 v-16 d), tandis que Memphis a perdu tout espoir de participer aux play-offs (14e de la conférence Ouest, 22 v-34 d) et a débuté un processus de rajeunissement de son effectif et de réduction de sa masse salariale.