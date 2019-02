NBA: Milwaukee stoppe Indiana grâce à Antetokounmpo

Les Pacers étaient encore en tête à six minutes de la fin du temps réglementaire, mais Antetokounmpo, 24 ans, a sorti le grand jeu avec huit points et trois passes décisives dans le "money time" pour donner la victoire aux Bucks, leaders de la conférence Est avec 43 succès en 57 matches.

Il a fini la rencontre, la dernière de son équipe avant la traditionnelle pause du All Star Game, avec 33 points, 19 rebonds et 11 passes décisives, soit son cinquième "triple double" de la saison (trois catégories de statistiques à dix unités et plus), le 14e depuis ses débuts en NBA.

Le phénomène grec qui est l'un des deux capitaines pour le All Star Game dimanche, a dépassé pour la 13e fois cette saison les seuils des 25 points, 15 rebonds et cinq passes décisives, une première depuis 1976-77.

Grâce à son ailier, en course pour le trophée de meilleur joueur de la saison (MVP) avec James Harden (Houston) et Paul George (Oklahoma City), Milwaukee a enchaîné une septième victoire de suite à l'extérieur, sa plus longue série depuis 1984-85.

Indiana qui a perdu le mois dernier son meneur Victor Oladipo jusqu'à la saison prochaine, reste 3e de la conférence Est (38 v-20 d), mais se retrouve sous la menace de Boston et Philadelphie.