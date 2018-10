NBA - Ntilikina titulaire pour le début de saison avec les Knicks

"Durant les matchs de préparation, Frank a fait le boulot qu'on attendait de lui, quel que soit le poste où je le mettais, c'est très important pour l'état d'esprit que j'attends de cette équipe", a expliqué Fizdale, nommé à la tête des Knicks en juillet. "Je veux que mes joueurs méritent leur place", a-t-il poursuivi.

Ntilikina sera titularisé aux côtés de Tim Hardaway Jr, Enes Kanter, Lance Thomas et Trey Burke qui sera le meneur attitré des Knicks. Il était en concurrence avec le rookie Kevin Knox qui avait, contrairement au prodige français, débuté toutes les rencontres de préparation. Fizdale a en revanche déjà prévenu qu'il pourrait changer la composition de son cinq majeur.

Ntilikina, 20 ans, va disputer sa deuxième saison en NBA après avoir bouclé son premier exercice dans le championnat le plus relevé de la planète avec des moyennes de 5,9 points et 3,2 passes décisives par match. Les Knicks n'ont plus participé aux playoffs depuis 2013.