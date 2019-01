NBA - Oklahoma City : commotion cérébrale pour Nerlens Noel

Plus de peur que de mal pour le pivot du Thunder. Après avoir heurté de la tête le parquet de la Chesapeake Arena suite à un coup de coude involontaire d’Andrew Wiggins, Nerlens Noel souffre ‘seulement’ d’une commotion cérébrale selon les examens. "Noel a été placé en observation durant la nuit de mardi à mercredi et a pu regagner son domicile", a expliqué le Thunder dans un communiqué. "Il est placé désormais sous le protocole de la NBA pour les commotions cérébrales qui prévoit des étapes et tests pour s'assurer qu'un joueur ne présente plus de symptômes de commotion", a ajouté son équipe qui n'est pas en mesure de donner une date pour son retour en compétition.

Noel a reçu durant le 3e quart-temps du match entre Oklahoma City et Minneapolis un coup de coude dans le visage d'Andrew Wiggins alors que les deux joueurs étaient à la lutte sous le panier d'OKC. Le pivot du Thunder s'est effondré et a violemment percuté le sol avec sa tête. Il est resté de longues minutes au sol avant d'être évacué sur une civière. Son équipe a précisé mercredi que le 6e choix de la Draft 2013, passé par Philadelphie (2013-17) et Dallas (2017-18), avait "perdu connaissance".

En 39 matches disputés cette saison, il tourne à des moyennes de 5,1 points, 4,6 rebonds et 1,4 contre par match avec 13,7 minutes de jeu par rencontre. OKC s'est incliné 119 à 117 devant son public, mais reste 3e de la conférence Ouest (25 v-15 d).