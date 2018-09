NBA - Oklahoma City : Westbrook opéré d'un genou

Le meneur-vedette d'Oklahoma City Russell Westbrook a été opéré du genou droit, a annoncé son équipe mercredi, à un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la saison 2018-2019. "Russell Westbrook a subi une arthroscophie du genou droit qui s'est bien déroulé", a indiqué le Thunder dans un communiqué. "Le Thunder, Westbrook et son entourage ont décidé en commun qu'après avoir ressenti ce week-end une inflammation, la meilleure solution était de procéder à une procédure proactive", poursuit le texte.

OKC ne précise pas si Westbrook, 29 ans, sera disponible pour le premier match du Championnat le 16 octobre contre le champion en titre Golden State, mais indique que "le joueur sera à nouveau examiné dans quatre semaines".

Elu meilleur joueur (MVP) de la saison 2016-2017, Westbrook a terminé l'exercice 2017-2018 pour la deuxième année consécutive avec un "triple double" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) en moyenne avec ses 25,4 points, 10,3 passes décisives et 10,1 rebonds par match. Westbrook, meilleur marqueur de NBA en 2015 et 2017, a fait toute sa carrière à Oklahoma City depuis ses débuts NBA en 2008.

Il n'a jamais remporté le titre NBA après avoir échoué en finale en 2012 contre Miami et LeBron James (4-1). Le Thunder, avec Westbrook, Paul George et Carmelo Anthony, parti depuis à Houston, avait été éliminé dès le premier tour des play-offs 2018 par Utah (4-2).