NBA - "On a trop de talents" : Rozier explique la mauvaise passe des Celtics

L'un des joueurs de Boston, Terry Rozier, a trouvé une explication surprenante à la première partie de saison mitigée de son équipe, présentée en début de saison comme l'équipe à battre dans la conférence Est : "On a trop de talents", a-t-il estimé. "Je ne pense pas qu'aucun de nous a déjà joué dans une équipe comme celle-ci", a estimé Rozier dans un entretien avec Yahoo Sport.

"Il y a des jeunes joueurs qui jouent bien, des joueurs qui ont déjà accompli des choses dans leur carrière. Il y a le groupe de la saison dernière renforcé par les retours de Kyrie (Irving) et de (Gordon) Hayward, c'est costaud", a-t-il ajouté. "On a trop de talents, c'est ça, trop de talents", a conclu le meneur remplaçant des Celtics.

La franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA est 5e de la conférence Est (25 v-18 d), loin du leader Toronto (33 v-12 d), et vient d'enchaîner trois défaites contre des équipes de milieu de tableau, Brooklyn (109-102), Orlando (105-103) et Miami (115-99). Boston a pourtant récupéré cette saison Hayward qui s'était blessé dès le premier match de la saison 2017/18 et qui a manqué l'intégralité de la saison. Irving, sacré champion NBA avec Cleveland en 2016, avait dû mettre un terme à sa saison en mars en raison d'une douleur récurrente à un genou déjà opéré par le passé. Il n'a pas participé au dernier match de son équipe à Brooklyn, à cause d'une contracture à une cuisse.

Hayward admet ne pas être encore à 100%

Hayward a reconnu récemment qu'il n'avait pas retrouvé toute sa confiance dans sa cheville gravement blessée en octobre 2017. "Pour les mouvements horizontaux, je me sens comme avant ma blessure, mais verticalement, je ne suis pas encore en confiance comme j'aimerais l'être, ça se voit quand j'attaque le panier", a-t-il regretté. Hayward, 28 ans, tourne à des moyennes de 10,9 points, 4,8 rebonds et 3,5 passes décisives par match.