Le Magic a décroché seulement sa deuxième victoire depuis la pause du All Star Game mi-février et reste au contact (9e, 32 v-38 d) de Miami (32 v-35 d) qui convoite la 8e place, la dernière qualificative pour les play-offs. La franchise floridienne a rapidement pris le large face aux Cavaliers et comptait déjà seize points d'avance après la première période (36-20). Son pivot monténégrin Nikola Vucevic a inscrit 19 points et capté onze rebonds. Aaron Gordon a ajouté 21 points, soit un de plus que son coéquipier D.J. Augustin (20 pts).

Les Cavs "out"

Les Cavaliers sont eux officiellement, et sans surprise, éliminés de la course aux play-offs. Ils sont 14e et avant-derniers de la conférence Est avec seulement 17 victoires pour 52 défaites. Rare motif de satisfaction pour la franchise de l'Ohio, son jeune meneur Collin Sexton (20 ans) a marqué 23 points et dépassé le seuil des vingt points pour le quatrième match de suite.