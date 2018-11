Oklahoma City : Russell Westbrook égale Jason Kidd

Westbrook a fini la rencontre avec 23 points, 19 rebonds et 15 passes décisives, soit son troisième "triple double" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) de la saison.

Le meilleur joueur (MVP) de la saison 2016-17 est désormais 3e à égalité avec Kidd au classement historique des joueurs ayant réussi le plus de "triple doubles" dans leur carrière.

Il aura fallu 760 matches à Westbrook pour atteindre ce chiffre, soit presque 500 de moins (1247) que Kidd qui a joué en NBA entre 1994 et 2013, notamment sous le maillot de Dallas.

Westbrook, 30 ans, est encore loin des deux joueurs les plus prolifiques en termes de "triples", les légendaires Oscar Robertson (181) et Magic Johnson (138).

Grâce à son meneur, le Thunder a conforté sa 4e place au classement de la conférence Ouest avec 13 victoires en 20 matches.