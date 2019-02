Pas de miracle pour les Clippers cette fois-ci

L’effort qui a été demandé aux joueurs de Los Angeles était presque impossible. Samedi soir, ils disputaient un match sur le parquet de Detroit. Moins de vingt heures plus tard, dimanche en fin d’après-midi, ils affrontaient les Raptors à Toronto. Difficile de vraiment se donner à fond dans ces conditions. Ou du moins difficile de tenir le choc contre l’une des meilleures équipes de la ligue qui elle, en plus, disposait d’un jour de repos depuis sa dernière sortie. Les Clippers ont donc été logiquement battus (103-121).

Leonard, Ibaka, Siakam, trio gagnant

En plus, ils avaient dépensé énormément d’énergie pour battre les Pistons la veille. Ils étaient menés de 25 points avant de réussir une remontée incroyable contre Blake Griffin et ses partenaires. Pouvaient-ils reproduire l’exploit contre les Canadiens ? Trop de fatigue pour ça, ont expliqué après les hommes de Doc Rivers après le match. Ils n’avaient pas les jambes. Du coup ils se sont rapidement retrouvés avec 14 points de retard (51-65 à la mi-temps). Ils n’ont jamais eu l’énergie pour effacer ce déficit.

Les Raptors se sont reposés sur Kawhi Leonard (18 pts), Serge Ibaka (16 pts, 12 rbds) et sur Pascal Siakam (15 pts) pour faire la différence près du cercle. En face, le jeune Shai Gilgeous-Alexander, originaire de Toronto, a brillé devant sa famille et il a terminé avec 19 points pour les Clippers. Avec cette défaite, la formation californienne reste huitième à l’Ouest, juste devant les Kings et les Lakers.