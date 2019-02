Portland éteint Philadelphie

Privés pour le deuxième match de suite de leur pivot camerounais Joel Embiid, blessé à un genou, les Sixers sont restés au contact de Portland jusqu'à la mi-temps (59-56) avant de sombrer dans le troisième quart-temps.

Avec 24 points et 10 rebonds, Jusuf Nurkic a porté les Blazers, et Damian Lillard a ajouté 17 points pour Portland. Côté Sixers, Ben Simmons a frôlé le "triple-double" avec 29 points, 10 passes décisives et 7 rebonds.

Portland (36v-23d) conforte sa quatrième place dans la conférence Ouest, tandis que Philadelphie (38v-22d) rate une occasion de se rapprocher du podium à l'Est.