Pour Stephen Curry, l'Homme n'est jamais allé sur la Lune

Le Buzz

Les stars NBA seraient-elles adeptes de théories du complot ? Il semblerait que oui. Après Kyrie Irving et sa drôle d'idée selon laquelle la Terre serait plate, c'est au tour de Stephen Curry de s'illustrer dans ce domaine. Pour le meneur vedette des Golden State Warriors, l'Homme n'est jamais allé sur la Lune. C'est ce que le All-Star soutient dans le podcast Winging It au détour d'une conversation avec Vince Carter et Kent Bazemore.

"Sommes-nous déjà aller sur la Lune ?", s'interroge Curry. Ce à quoi deux voix répondent "non". Relancé par l'animatrice des débats, Annie Finberg, le roi du tir à 3-points persiste et signe :

- Vous n'y croyez pas ?

- Hum hum.

Pour rappel, douze hommes ont (théoriquement) marché sur la Lune, le premier d'entre eux étant Neil Armstrong, le 21 juillet 1969 dans le cadre de la mission Apollo 11. Mais ça, Curry n'y croit pas.