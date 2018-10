QUIZ - Records, nouvelles règles, transferts... Êtes-vous prêt(e) pour la reprise de la NBA ?

Pour le plus grand bonheur des fans de la grosse balle orange, l’heure de la reprise de la NBA 2018-19 est arrivée ! Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis ou encore notre TP sont de retour sur les parquets. En revanche, c'est sans Manu Ginobili et David West qui ont pris leur retraite. Qui pour succéder aux Warriors ? Parmi les favoris… les Warriors ! Quelle surprise. Avec ce 5 majeur-là, c’est logique : Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green et DeMarcus Cousins.

Certaines franchises ne comptent pas se laisser faire. On peut citer les Rockets avec le MVP 2018 James Harden et Chris Paul notamment. Les Lakers ont réalisé un gros coup en attirant LeBron James qui aura également à ses côtés Lance Stephenson pour lui souffler des mots doux ou encore Rajon Rondo. Les Celtics comptent bien jouer les premiers rôles aussi avec Kyrie Irving, Jayson Tatum ou Gordon Hayward de retour après sa grave blessure. Avant tout ça, nous vous proposons un petit quiz. Records, nouvelle règle, transferts… voyons voir si vous êtes prêt pour la reprise de la NBA !